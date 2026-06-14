باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیل‌پور، شامگاه شنبه در نشست با اصحاب رسانه بیان کرد:با توجه به تغییرات در فضای کسب‌وکار، پیشنهاد بخشودگی اجاره‌بها در برخی بازه‌های زمانی به مرکز ارائه شد، همچنین بر اساس تصمیم ابلاغی سازمان، قرارداد واحدهای تجاری و مسکونیِ عرصه و اعیانِ موقوفات، برای مدت یک سال بدون افزایش اجاره‌بها و بدون نیاز به برگزاری مجدد مزایده، تمدید خواهد شد.

وی افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه با هدف تقویت بنیه اقتصادی استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا، پروژه تولید سالانه ۱۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی را با برآورد سرمایه‌گذاری ۱۸۰۰ میلیارد تومان در دستور کار دارد که تسریع در صدور مجوزها، کلید بهره‌برداری از این طرح است.

اسماعیل پور یادآورشد : پیش‌تر نیز طرح پرورش ماهی در قفس با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی سازمان اوقاف در سواحل استان عملیاتی شده و هم‌اکنون ۳۰ قفس ۱۰۰ تنی در چرخه تولید فعال است.

تداوم نهضت خدمت‌رسانی به نیازمندان و طرح‌های حمایتی

اسماعیل‌پور با تأکید بر استمرار طرح قرار دوازدهم، تصریح کرد: این طرح که با محوریت کمک به خانواده‌های نیازمند و با رعایت حفظ شأن و کرامت انسانی اجرا می‌شود، به‌صورت ماهیانه و با توزیع بسته‌های معیشتی تداوم دارد.

وی همچنین به اجرای طرح‌های ازدواج آسان از محل درآمدهای موقوفات اشاره کرد و افزود: اگرچه به دلیل نوسانات درآمدهای موقوفاتی، مبالغ پرداختی تعدیل شده، اما اولویت اوقاف همچنان حمایت از زوج‌های جوان در این مسیر است.

مدیرکل اوقافو امور خیریه استان بوشهر درباره وضعیت اماکن مذهبی در زمان جنگ تحمیلی نیز گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هشت مسجد در استان دچار آسیب شده‌اند که مستندات خسارت دو مسجدِ با آسیب ۳۰ تا ۴۰ درصدی تهیه و جهت تصمیم‌گیری نهایی به مرکز ارسال شده است.

توسعه قرآنی و طرح‌های جوانی جمعیت

اسماعیل‌پور با اشاره به برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ شرکت‌کننده، اظهار داشت: تمامی هزینه‌های این رویداد بزرگ قرآنی از محل درآمد موقوفات تأمین شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش اوقاف در تحقق سیاست‌های کلان کشور، از برنامه‌ریزی برای واگذاری اراضی اوقافی جهت اجرای طرح‌های جوانی جمعیت و مسکن در شهرستان‌های دیر، تنگستان و کنگان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام گام مؤثری در جهت خانه‌دار شدن خانواده‌ها و کاهش قیمت تمام‌شده زمین باشد.