باشگاه خبرنگاران جوان - سلمان رئیسی، رئیس اداره کالای این اداره کل، با تشریح عملکرد بخش حملونقل جادهای استان در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از رشد شاخصهای کلیدی در این حوزه خبر داد.
رئیسی در این خصوص اظهار داشت: در بازه زمانی دو ماهه ابتدایی سال جاری، تعداد ۴۵۳ هزار و ۹۳۹ فقره بارنامه در استان فارس صادر شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیانگر رشد ۱۱ درصدی است.
او در ادامه با اشاره به حجم کالاهای جابهجا شده توسط ناوگان حملونقل جادهای استان فارس، افزود: طی همین مدت، حدود ۶ میلیون تن کالا توسط ناوگان این استان حمل شده است که این میزان نیز نسبت به سال گذشته، ۷ درصد رشد را نشان میدهد.
رئیس اداره کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس با اشاره به اهمیت جلوگیری از فرار بار و صدور بارنامه توسط صاحبان کالا، تاکید کرد: تشدید نظارتها و کنترلهای دروازهای میتواند نقش مؤثری در ساماندهی فرآیند حملونقل کالا، شفافسازی عملکرد ناوگان باری و جلوگیری از تخلفات احتمالی در این حوزه داشته باشد که با برنامه ریزی در هر شهرستان به دنبال احقاق این امر مهم هستیم.
منبع: راهداری فارس