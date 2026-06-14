باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان روسی با موفقیت اولین چت‌بات را که برای نظارت از راه دور بر بیماران اسکیزوفرنی و پیگیری پیشرفت سلامت آنها طراحی شده است، توسعه داده‌اند.

طبق نتایج آزمایش، این ابزار دیجیتال جدید توانایی خود را در تشویق بیماران در حال بهبودی برای تکمیل منظم خاطرات سلامتی خود ثابت کرده است. نتایج مطالعه‌ای که اثربخشی این ابزار را بررسی می‌کند، در مجله Consortium Psychiatricum منتشر شده است.

لازم به ذکر است که معاینات بالینی سنتی بیماران مبتلا به اختلالات طیف اسکیزوفرنی امکان ردیابی عود بیماری بین ویزیت‌های پزشک را فراهم نمی‌کند. با این حال، عود بیماری معمولاً با علائم اولیه مانند اختلالات خواب، اضطراب و کاهش فعالیت همراه است. ابزار‌های دیجیتال می‌توانند به نظارت از راه دور کمک کنند، اما در حال حاضر، هیچ فناوری داخلی به طور خاص برای این منظور طراحی نشده است و برخی از فناوری‌های خارجی کاملاً با سیستم مراقبت‌های بهداشتی روسیه سازگار نیستند.

این مجله گزارش داد: «محققان دانشگاه سچنوف اولین آزمایش یک ربات چت را که برای نظارت از راه دور بر بیماران مبتلا به اختلالات طیف اسکیزوفرنی طراحی شده بود، انجام دادند. این آزمایش که شامل ۱۵ نفر در حال بهبودی بود، تمایل بیماران به استفاده از ابزار‌های دیجیتال برای نظارت بر سلامت خود را نشان داد.»

در طول آزمایش، شرکت‌کنندگان یک دفتر خاطرات خودنظارتی دیجیتال را به مدت نه روز، صبح و عصر، تکمیل کردند که شامل سوالاتی در مورد علائم، کیفیت خواب و پایبندی به درمان بود. بیماران همچنین سهولت استفاده از ربات چت را با استفاده از ۲۱ شاخص مختلف ارزیابی کردند.

این مجله توضیح داد که تجزیه و تحلیل داده‌ها نتایج دلگرم‌کننده‌ای به همراه داشت، به طوری که ۸۰٪ از شرکت‌کنندگان بیش از نیمی از دفتر خاطرات مورد نیاز را تکمیل کردند، درصدی که با داده‌های جهانی در مورد میزان مشارکت در مداخلات دیجیتال در مراحل اولیه مطابقت دارد. حدود ۹۰٪ از بیماران گزارش دادند که ربات به آنها کمک کرده است تا وضعیت خود را بهتر درک کنند، در حالی که ۵۳٪ اظهار داشتند که نوشتن خاطرات، خلق و خوی آنها را بهبود بخشیده است.

با این حال، محققان چندین زمینه برای بهبود را شناسایی کردند. ۴۷٪ از شرکت‌کنندگان فرآیند ثبت وقایع را خسته‌کننده و طاقت‌فرسا توصیف کردند و ۶۷٪ سوالات کمتری درخواست کردند. توسعه‌دهندگان قصد دارند این مشاهدات را در نظر بگیرند و برای ایجاد تعادل بین جمع‌آوری داده‌های بالینی جامع و تضمین راحتی بیمار و سهولت استفاده تلاش کنند.

منبع: TASS