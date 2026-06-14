باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیرو‌های مسلح انگلیس روز یکشنبه یک تانکر نفتی ناوگان سایه روسیه را که قصد عبور از کانال مانش را داشت، توقیف کردند.

وزارت دفاع انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشتی SMYRTOS توسط کماندو‌های نیروی دریایی سلطنتی و مأموران آموزش دیده ویژه اجرای قانون از آژانس ملی جرایم توقیف شد.

در این بیانیه آمده است که این کشتی در سواحل جنوبی توقیف و تحت نظر خواهد بود تا تحقیقات ادامه یابد و مدعی شد که اقدامات اجرایی در آب‌های سرزمینی انگلیس مطابق با قوانین داخلی و بین‌المللی انجام شده است.

کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس گفت که او دستور رهگیری را داده است.

استارمر در پستی در X مدعی شد: "این عملیات موفقیت‌آمیز ضربه دیگری به روسیه وارد می‌کند و به کسانی که به جنگ پوتین در اوکراین دامن می‌زنند یادآوری می‌کند که ما اجازه پنهان شدن به آنها را نخواهیم داد. "

منبع: رویترز