باشگاه خبرنگاران جوان - رضا قبادی‌مهر با اشاره به آغاز فرآیند واردات خودرو از منطقه آزاد قصرشیرین اظهار کرد: با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، حمایت دولت و همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، پلاک اختصاصی منطقه آزاد قصرشیرین با کد ۸۸ اخذ شد و اکنون زمینه بهره‌مندی مردم از ظرفیت واردات خودروهای خارجی فراهم شده است.

وی اظهار کرد: خودروهای وارداتی پس از انجام تشریفات قانونی و شماره‌گذاری، وارد چرخه خدمات و تردد می‌شوند و براساس مصوبات مربوطه امکان تردد در سطح استان کرمانشاه را خواهند داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین درباره شرایط واردات خودرو گفت: مطابق قانون، فعالان اقتصادی منطقه آزاد مجاز به واردات خودرو هستند و هر فردی که نسبت به ثبت شرکت در محدوده منطقه آزاد قصرشیرین و دریافت شناسه حقوقی اقدام کند، به عنوان فعال اقتصادی شناخته می‌شود و می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند.

قبادی‌مهر با بیان اینکه فرآیند ثبت شرکت به‌صورت ساده و غیرحضوری انجام می‌شود، تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه‌های مربوطه نسبت به ثبت شرکت اقدام کرده و مراحل قانونی را طی کنند.

وی با اشاره به امکان نقل و انتقال خودروهای وارداتی افزود: برای این خودروها سند رسمی از سوی سازمان منطقه آزاد صادر می‌شود و تمامی نقل و انتقالات تحت نظارت سازمان انجام خواهد شد.

مدیرعامل منطقه آزاد قصرشیرین درباره هزینه‌های واردات خودرو نیز گفت: میزان عوارض خودروهای وارداتی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد ارزش خودرو تعیین شده و برای خودروهای اقتصادی شرایط مناسب‌تری در نظر گرفته شده است تا افراد بیشتری امکان استفاده از این طرح را داشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر خودروهای صفر کیلومتر تولید سال ۲۰۲۵ میلادی به بعد با حجم موتور حداکثر ۲۵۰۰ سی‌سی امکان ورود از طریق منطقه آزاد قصرشیرین را دارند و رایزنی‌ها برای افزایش تنوع خودروهای قابل واردات ادامه دارد.

قبادی‌مهر درباره محدوده تردد این خودروها نیز اظهار کرد: مالکان خودروهای منطقه آزاد در شرایط فعلی می‌توانند در ۲ نوبت و در مجموع به مدت ۲ ماه در سال از محدوده استان خارج شوند و پیگیری‌ها برای افزایش مدت زمان مجاز تردد در سایر نقاط کشور در حال انجام است.

وی در ادامه نسبت به تبلیغات و آگهی‌های پیش‌فروش خودرو هشدار داد و گفت: سازمان منطقه آزاد قصرشیرین هیچ‌گونه طرح پیش‌فروش خودرو ندارد و هرگونه اقدام در این زمینه غیرقانونی است.

مدیرعامل منطقه آزاد قصرشیرین تأکید کرد: با هماهنگی دستگاه قضایی، هرگونه تخلف و کلاهبرداری احتمالی در این حوزه به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد و شهروندان باید اخبار و اطلاعیه‌ها را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.

قبادی‌مهر اجرای این طرح را حاصل همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی دانست و افزود: با استقرار گمرک، راه‌اندازی سامانه‌های ثبت آماری، فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی و همکاری پلیس راهور فراجا و سایر دستگاه‌های مرتبط، یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و فعالان اقتصادی منطقه به مرحله اجرا رسیده است.