باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - احمدی معاون رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در آئین رونمایی از تجهیزات و راهاندازی مراکز آموزشی تخصصی انرژی خورشیدی در ۱۷ مرکز آموزشی کشور با اشاره به اهمیت توسعه آموزش در حوزه انرژیهای نو، اظهار کرد: میتوان با برنامهریزی درست، دو مسئله مهم کشور یعنی اشتغالزایی برای متقاضیان کار و کاهش ناترازی انرژی را به صورت همزمان پیش برد.
او با بیان اینکه همکاریهای انجامشده در این حوزه منجر به ایجاد کارگاههای آموزشی جدید شده است، افزود: تاکنون ۱۰ کارگاه آموزشی در کشور ایجاد شده و هدفگذاری شده که این تعداد به ۵۰ کارگاه برسد.
محمدی با اشاره به ظرفیت گسترده سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تصریح کرد: این سازمان در سراسر کشور بیش از ۷۰۰ مرکز آموزشیدارد و همین ظرفیت میتواند بستر مناسبی برای توسعه آموزشهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر و بهویژه انرژی خورشیدی باشد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور همچنین با اشاره به آمار آموزشهای انجامشده در این حوزه گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۲۶۱ نفر در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی آموزش دیدهاند. همچنین در کارگاههایی که با اجرای این طرح راهاندازی شدهاند، تاکنون ۱۸۳ نفر آموزش خود را پشت سر گذاشتهاند.
او با تأکید بر وجود استانداردهای آموزشی در این حوزه ادامه داد: برای انرژی باد، انرژی خورشیدی، سایر انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین بهینهسازی مصرف انرژی، استاندارد آموزشی تعریف شده و این دورهها کد ایزو دارند؛ به همین دلیل فراگیران میتوانند گواهینامه بینالمللی دریافت کنند.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد جهانی در حوزه آموزشهای مهارتی گفت: آموزشهای مهارتی در دنیا به سمت اقتصاد سبز حرکت کردهاند و انرژیهای تجدیدپذیر نیز در همین مسیر قرار میگیرند.