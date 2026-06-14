با وجود کشف عناصر کمیاب، یک متخصص روسی وجود ذخایر معدنی بزرگ در ماه را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اولگ کازانوف، رئیس آژانس فدرال بهرهبرداری از منابع معدنی زیرسطحی، اظهار داشت که تاریخ زمینشناسی ماه بسیار سادهتر از زمین است، بنابراین انتظار نمیرود تنوع زیادی از ذخایر در سطح آن وجود داشته باشد.
کازانوف توضیح داد که ماه ممکن است بر اساس نمونههایی که در طول ماموریتهای فضایی قبلی از سطح آن آورده شده است، حاوی ذخایر تیتانیوم، آهن و وانادیوم باشد.
او گفت: ما انتظار تنوع زیادی از ذخایر را در آنجا نداریم، اما نمونههای آورده شده از ماه نشان دهنده احتمال وجود ذخایر تیتانیوم، آهن و وانادیوم است. با این حال، این منابع با توجه به فراوانی آنها در زمین از اهمیت خاصی برخوردار نیستند.
او خاطرنشان کرد که تشکیل ذخایر معدنی ارتباط نزدیکی با تاریخ زمینشناسی اجرام آسمانی دارد و خاطرنشان کرد که زمین تاریخ زمینشناسی پیچیدهای را پشت سر گذاشته و تا به امروز همچنان فعالیتهای زمینشناسی را تجربه میکند. حرکت و برخورد صفحات تکتونیکی، علاوه بر رسوبگذاری اقیانوسی و سایر فرآیندها، در تشکیل ذخایر معدنی متنوع نقش دارد.
وی افزود: «مطالعات زمینشناسی ماه نشان میدهد که تاریخ زمینشناسی آن بسیار سادهتر از آن چیزی است که قبلاً تصور میشد و این معمولاً شرایط لازم را برای تشکیل ذخایر معدنی متنوع فراهم نمیکند.»
در یک تحول مرتبط، دانشمندان چین و ایالات متحده مواد معدنی حاوی عناصر خاکی کمیاب را در سطح ماه کشف کردند، اما این کشف لزوماً به این معنی نیست که میتوان آنها را از نظر اقتصادی استخراج کرد.
منبع: ریانووستی