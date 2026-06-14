انتظار می‌رود هزاران معترض ضد گروه هفت روز یکشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در ژنو تجمع کرده و «فاشیسم و امپریالیسم» را محکوم کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انتظار می‌رود هزاران معترض ضد گروه هفت روز یکشنبه (۱۴ ژوئن) در ژنو، تحت تدابیر شدید امنیتی، پیش از برگزاری نشست این گروه در شهر اِویان در آن سوی مرز فرانسه، تجمع کنند.

ائتلاف «نه به جی‌هفت» متشکل از بیش از ۶۰ انجمن، اتحادیه و گروه‌های چپ‌گرا، قصد دارد «فاشیسم و امپریالیسم» را محکوم کند. این تظاهرات یک روز پیش از آغاز نشست سه روزه سران گروه هفت برگزار می‌شود. ژنو - حدود ۴۰ کیلومتری جنوب غربی اویان - در حالت آماده‌باش است. مقامات محلی مصمم هستند از تکرار هرج و مرج سال ۲۰۰۳ جلوگیری کنند، زمانی که اغتشاشگران ضد گروه هفت میلیون‌ها دلار خسارت در این شهر سوئیس ایجاد کردند.

خشونت، غارت و درگیری‌ها به خوبی در خاطره‌ها باقی مانده است و فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها، تئاتر‌ها و ساختمان‌های دانشگاهی، حتی برخی از آنها که دور از مسیر تظاهرات قرار دارند، احتیاط را کنار نگذاشته و نمای خود را پوشانده‌اند. چندین رویداد دیگر در شهر لغو شده و بیمارستان اصلی چادر‌هایی برپا کرده است.

مقامات سوئیس اجازه راهپیمایی را در مسیری طولانی در سمت شمال شهر، دور از مرکز شهر و بوتیک‌های لوکس آن، صادر کرده‌اند. آنها تعداد قابل توجهی پلیس و تجهیزات امنیتی را به کار گرفته‌اند.

به دلیل شرایط اعمال‌شده توسط مقامات فرانسوی، ائتلاف نه به جی‌هفت از برنامه‌های خود برای برگزاری یک اجلاس جایگزین و تظاهرات روز یکشنبه در شهر مرزی آنماس فرانسه صرف نظر کرد. کارول-آن کاست، وزیر امنیت ژنو، گفت که فرانسه شرایط مساعدی را در آن سوی مرز برای این گفت‌و‌گو‌ها ایجاد نکرده است.

آلیس لوفرانکوا، سخنگوی ائتلاف، روز شنبه گفت که آنها امیدوارند یک آخر هفته فوق‌العاده را با لحظاتی دوست داشتنی سپری کنند. وی افزود که پرسنل امنیتی به ویژه برای محافظت از معترضان در برابر هرگونه تجاوز خارجی حضور خواهند داشت و یک منطقه خانوادگی نیز وجود دارد. به گفته وی، این تجربه احتمالاً نسبتاً دلپذیر خواهد بود.

نشست گروه هفت یکی از اولین گردهمایی‌های بزرگ بین‌المللی از زمان آغاز جنگ آمریکا و متحدش اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه خواهد بود. گروه هفت سران دولت‌های انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده را به همراه رهبران دعوت‌شده از چندین کشور دیگر گرد هم می‌آورد.

فرمانداری منطقه اوت سووآ فرانسه اعلام کرد که نزدیک به ۱۶۰۰۰ پلیس، ژاندارم، سرباز، آتش‌نشان و مرزبان فرانسوی با استفاده از قایق‌ها، موتورسیکلت‌ها و پهپاد‌ها به همراه پلیس سواره و واحد‌های سگ‌های پلیس مستقر خواهند شد. بیشتر رهبران از فرودگاه ژنو وارد می‌شوند و سپس راهی اِویان می‌شوند. سوئس استقرار ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ پرسنل نظامی را برای «حمایت» از پلیس کانتونی تأیید کرده است. حدود ۴۰۰۰ نیروی سوئیسی در خشکی، دریاچه ژنو و هوا با هماهنگی ارتش فرانسه در حال انجام وظیفه خواهند بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: گروه جی هفت ، اعتراضات مردمی ، فرانسه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
عجب ،رفتند جا های خیلی خوب اروپا را گرفتند، اعتراض هم دارند،،
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