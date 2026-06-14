۲۵ هزار و ۶۶۴ خودرو و موتورسیکلت از پارکینگ‌ ها، توسط پلیس راهور تهران بزرگ از ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا ۲۰ خرداد سال جاری ترخیص شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام جزئیات تازه‌ترین آمار ترخیص در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ خرداد ماه سال جاری گفت: بیش از ۲۵ هزار دستگاه وسیله نقلیه که شامل ۱۳۵۱۵ خودرو و ۱۲۱۴۹ دستگاه موتورسیکلت در این مدت توسط پلیس راهور ترخیص شده‌اند؛ و در این بازه زمانی، پلیس راهور هیچ وسیله نقلیه جدیدی توقیف نکرد و تمام ترخیص‌ها مربوط به خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی بوده که قبل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ در پارکینگ توقیف شده بودند.

سرهنگ فیروز کشیر در ادامه اظهار داشت: همکاران من در پلیس راهور تهران بزرگ از ۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴ تا ۲۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۵، موفق شدند ۲۵ هزار و ۶۶۴ وسیله نقلیه را از پارکینگ‌ها ترخیص کنند.

وی با تفکیک این آمار افزود: از این تعداد، ۱۳ هزار و ۵۱۵ دستگاه خودرو و ۱۲ هزار و ۱۴۹ دستگاه موتورسیکلت پس از طی مراحل قانونی جهت ترخیص، به صاحبانشان تحویل داده شده است.

سرهنگ کشیر در ادامه از مراجعه بیش از ۴ هزار نفر به پلیس راهور خبر داد و تصریح کرد: این افراد به استناد ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، برای رسیدگی به تخلفات و جرائم خود مراجعه کرده و مشکلشان حل و فصل شده است.

سرهنگ فیروز کشیر در پایان با تأکید بر اینکه اولویت پلیس در این مدت، کاهش دغدغه‌های شهروندی و تسهیل در تردد‌ها بوده است، خاطرنشان کرد: این رویکرد نشان‌دهنده عزم جدی پلیس برای ارائه خدمات اجتماعی و کاهش فشار روانی و اقتصادی بر مردم در شرایط خاص است.