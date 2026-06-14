باشگاه خبرنگاران جوان - آیین گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت شهید دکتر فریدون عباسی، دانشمند برجسته هستهای کشور، روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ در حسینیه هنر تهران برگزار خواهد شد.
در این آیین که به همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد، دکتر «حسن رحیمپور ازغدی»، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، و «وحید جلیلی»، قائممقام فرهنگی سازمان صداوسیما، به سخنرانی خواهند پرداخت.
شهید دکتر فریدون عباسی از دانشمندان برجسته و تأثیرگذار صنعت هستهای کشور بود که پس از سالها مجاهدت علمی و تلاش در مسیر پیشرفت فناوری هستهای و تقویت اقتدار ملی، در نخستین روز از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.
حضور در این مراسم برای عموم علاقهمندان، دانشجویان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی آزاد است.
این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ در حسینیه هنر واقع در تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۶۰ برگزار میشود.