ثبت‌نام برای پذیرش رشته‌های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ امروز از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعلام برنامه زمانی ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۵ در ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در تارنمای سازمان سنجش، تاریخ ثبت‌نام، انتخاب رشته و برگزاری آزمون در برنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ نیز اعلام شد.

بر این اساس، ثبت نام و انتخاب رشته برنامه پذیرش در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ (برای مجموعه‌های پذیرش با آزمون و مجموعه‌های پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) از امروز یکشنبه ۲۴ خرداد آغاز می‌شود و تا روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

اطلاعیه تکمیلی و همچنین دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته هم‌زمان با شروع ثبت‌نام در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

لازم به توضیح است، آزمون برای مجموعه‌هایی که پذیرش آنها به روش باآزمون انجام می‌شود، در روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

برچسب ها: کارشناسی ناپیوسته ، کاردانی به کارشناسی
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