مناطق آزاد انزلی و اروند با هدف گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و لجستیکی، تفاهمنامه همکاری مشترک منعقد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با اجلاس «نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد ملی»، سازمان‌های منطقه آزاد انزلی و اروند با هدف گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و لجستیکی، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی منعقد کردند و فصل تازه همکاری‌های راهبردی میان این مناطق آزاد آغاز شد.

این تفاهمنامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل دو منطقه آزاد، توسعه تعاملات اقتصادی و تقویت نقش مناطق آزاد در زنجیره‌های تأمین و کریدور‌های تجاری کشور در حضور اسفندیار شاه منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به امضای مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مصطفی خانزادی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند رسید.

بر اساس این سند همکاری، دو طرف در زمینه توسعه مبادلات تجاری، افزایش همکاری‌های لجستیکی و ترانزیتی، تسهیل سرمایه‌گذاری، ایجاد بستر‌های مناسب برای حضور فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مسیر‌های تجاری شمال و جنوب کشور همکاری‌های خود را گسترش خواهند داد.

همچنین استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه اقتصاد دیجیتال و تجارت هوشمند، حمایت از کسب‌وکار‌های نوآور، برگزاری رویداد‌ها و نمایشگاه‌های مشترک و تبادل تجربیات مدیریتی و تخصصی از دیگر محور‌های پیش‌بینی شده در این تفاهمنامه است.

با توجه به موقعیت راهبردی منطقه آزاد انزلی در شمال کشور و منطقه آزاد اروند در جنوب، این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد پیوندی مؤثر میان ظرفیت‌های دو منطقه و تقویت نقش آنها در توسعه کریدور‌های بین‌المللی، افزایش حجم تجارت و ارتقای جایگاه ایران در مبادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد.

تفاهمنامه همکاری میان دو سازمان همچنین بر هم‌افزایی ظرفیت‌های بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های تجاری و ایجاد سازوکار‌های مشترک برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد و می‌تواند الگوی مناسبی برای گسترش همکاری‌های بین مناطق آزاد کشور در راستای تحقق اهداف اقتصاد دریامحور و توسعه تجارت خارجی باشد.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی

برچسب ها: منطقه آزاد انزلی ، مناطق آزاد کشور
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