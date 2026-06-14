باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - برخی غذا‌ها به طور غیرمستقیم بر تولید سروتونین (هورمون شادی) تأثیر می‌گذارند، زیرا حاوی تریپتوفان، یک اسید آمینه ضروری هستند که بدن برای سنتز این انتقال‌دهنده عصبی از آن استفاده می‌کند.

به گفته کارشناسان، سروتونین به تنظیم خلق و خو کمک می‌کند و برای سلامت روان بسیار مهم است. با این حال، آنها تأکید می‌کنند که رژیم غذایی فقط به طور غیرمستقیم بر سطح آن تأثیر می‌گذارد و تنها عامل تعیین‌کننده نیست.

هلث‌لاین خاطرنشان می‌کند که بدن نمی‌تواند تریپتوفان تولید کند، بنابراین باید از غذا دریافت شود. منابع اصلی شامل تخم‌مرغ، لبنیات، سویا، ماهی، آجیل و دانه‌ها و بوقلمون است.

تخم‌مرغ: سفیده تخم‌مرغ حاوی پروتئین‌هایی است که ممکن است سطح تریپتوفان را در پلاسمای خون افزایش دهد، در حالی که زرده تخم‌مرغ مواد مغذی مهمی مانند کولین و اسید‌های چرب امگا ۳ را فراهم می‌کند.

محصولات لبنی: به ویژه پنیر‌های سفت سرشار از این اسید آمینه هستند.

منابع گیاهی: مانند توفو و سایر محصولات سویا، حتی زمانی که مصرف پروتئین حیوانی کاهش می‌یابد، تریپتوفان را تأمین می‌کنند.

ماهی: مانند ماهی سالمون که سرشار از اسید‌های چرب امگا ۳، ویتامین D و تریپتوفان است.

آجیل و دانه‌ها: اینها منابع مهمی از تریپتوفان و چربی‌های سالم هستند.

بوقلمون: این یک پروتئین کامل محسوب می‌شود که حاوی تمام اسید‌های آمینه ضروری است.

کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که ترکیب غذا‌های غنی از تریپتوفان با کربوهیدرات‌ها ممکن است به طور موقت میزان آن را در بدن افزایش دهد، اما تأثیر آن بر سطح سروتونین همچنان محدود است.

آنها همچنین تأکید می‌کنند که علاوه بر رژیم غذایی، عوامل دیگری نیز بر تولید سروتونین تأثیر می‌گذارند، مانند فعالیت بدنی، قرار گرفتن در معرض آفتاب و میکروبیوم سالم روده.

منبع: روسیا الیوم