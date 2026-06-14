باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عمیدپور رئیس پژوهشگاه نیرو کشور در آئین رونمایی از تجهیزات و راه‌اندازی مراکز آموزشی تخصصی انرژی خورشیدی در ۱۷ مرکز آموزشی کشور اظهار کرد: پژوهشگاه نیرو و مجموعه وزارت نیرو در حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر نقش فعال و حمایتی دارند و این مسیر باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

او با ابراز خرسندی از برگزاری این کارگاه و آغاز این حرکت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یک اتفاق مثبت و ضروری برای کشور دانست و افزود: در حوزه انرژی خورشیدی و همچنین انرژی بادی، ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد و باید از این فرصت‌ها به‌درستی استفاده شود.

رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به ظرفیت بالای کشور در این حوزه تصریح کرد: چند ده هزار مگاوات پتانسیل در انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد و نباید تنها به انرژی خورشیدی محدود شد، بلکه انرژی بادی نیز باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

عمیدپور با تأکید بر اهمیت مراحل پس از احداث نیروگاه‌ها ادامه داد: تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری از این تجهیزات و نیروگاه‌ها از بخش‌های مهم و پیچیده این حوزه است و باید برای آن برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

او همچنین با اشاره به شرایط موجود در حوزه انرژی کشور گفت: کشور با شرایط سخت و پیچیده انرژی روبه‌روست و برای پاسخ به این وضعیت باید توسعه تجدیدپذیر‌ها شتاب بگیرد.

رئیس پژوهشگاه نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با استقبال از همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: وزارت نیرو و پژوهشگاه نیرو، به‌ویژه در حوزه پژوهش و آموزش تخصصی، ظرفیت همکاری گسترده‌ای دارند و مراکز آموزشی در شهر‌های مختلف از جمله مشهد و مراکز استان‌ها می‌توانند نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنند.

او تأکید کرد: هدف، توسعه آموزش‌های تخصصی برای تربیت افراد متخصص در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است تا این حوزه تنها به نصب تجهیزات محدود نماند، بلکه به یک زنجیره کامل از آموزش، پژوهش، طراحی، بهره‌برداری و بومی‌سازی تبدیل شود.

عمیدپور با اشاره به ضرورت بومی‌سازی دانش و فناوری در این بخش خاطرنشان کرد: مشکل کشور فقط داشتن نیروگاه یا تجهیزات نیست، بلکه باید نیرو‌های متخصصی برای طراحی، ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از این سامانه‌ها تربیت شوند.