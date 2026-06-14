باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اسماعیل آریانی مدیر روابط عمومی شرکت انفورماتیک با بیان اینکه مشتریان بانکهای تجارت و صادرات میتوانند خریدهای خود را از طریق کارتهای بانکی این دو بانک انجام دهند، گفت: تمامی تراکنشهای کارتی در این بانکها برقرار بوده و مشتریان میتوانند از خدمات بانکی بدون وقفه استفاده کنند.
وی افزود: سقف تراکنشهای روزانه انتقال کارتی از مبدا این بانکها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است و مشتریان میتوانند این مبلغ را در قالب ۱۰ تراکنش ۱۵۰ میلیون ریالی در روز انجام دهند.
مدیر روابط عمومی شرکت انفورماتیک درباره وضعیت بانک ملی ایران نیز اظهار کرد: موضوع اختلال در خدمات این بانک همچنان در حال پیگیری است و آخرین اخبار پس از جمعبندی اعلام خواهد شد.
آریانی درباره زمان رفع کامل اختلال بانک ملی گفت: تیمهای فنی به صورت شبانهروزی در حال تلاش برای رفع مشکل هستند و امیدواریم بهزودی اخبار خوبی در این زمینه به اطلاع هموطنان برسد.
وی همچنین درباره بانک صادرات تصریح کرد: شعب این بانک آماده ارائه خدمات ضروری به صورت حضوری به مشتریان هستند.