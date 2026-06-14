مدیر روابط عمومی شرکت انفورماتیک با اشاره به اختلالات ایجادشده در خدمات برخی بانک‌ها اعلام کرد: مشکل خدمات کارت‌های بانکی بانک‌های تجارت و صادرات برطرف شده و تراکنش‌ها در این بانک‌ها بدون مشکل در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اسماعیل آریانی مدیر روابط عمومی شرکت انفورماتیک با بیان اینکه مشتریان بانک‌های تجارت و صادرات می‌توانند خرید‌های خود را از طریق کارت‌های بانکی این دو بانک انجام دهند، گفت: تمامی تراکنش‌های کارتی در این بانک‌ها برقرار بوده و مشتریان می‌توانند از خدمات بانکی بدون وقفه استفاده کنند.

وی افزود: سقف تراکنش‌های روزانه انتقال کارتی از مبدا این بانک‌ها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است و مشتریان می‌توانند این مبلغ را در قالب ۱۰ تراکنش ۱۵۰ میلیون ریالی در روز انجام دهند.

مدیر روابط عمومی شرکت انفورماتیک درباره وضعیت بانک ملی ایران نیز اظهار کرد: موضوع اختلال در خدمات این بانک همچنان در حال پیگیری است و آخرین اخبار پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد.

آریانی درباره زمان رفع کامل اختلال بانک ملی گفت: تیم‌های فنی به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای رفع مشکل هستند و امیدواریم به‌زودی اخبار خوبی در این زمینه به اطلاع هموطنان برسد.

وی همچنین درباره بانک صادرات تصریح کرد: شعب این بانک آماده ارائه خدمات ضروری به صورت حضوری به مشتریان هستند.

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برچسب ها: خدمات بانکی ، بانک مرکزی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
آشتیانی
۱۴:۲۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
بانک تجارت همچنان مشکل پابرجاست.
قدرت اول منظومه شمسی باید فکری به حال عملکرد بانک ها بکند!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
بلوچستانی
۱۳:۵۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
هنوز خراب هستند همچنین اینترنت اختلال داره لطفا بزارید کارت سوخت باقی بمونه به کارت بانکی عوضش نکنید بانک ها که همیشه ازدسترس خارج میشوند
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
بازم مسئولین درنظر دارند کارت سوخت به کارت بانکی تبدیل کنند،کارت بانکی بشه کارت سوخت،خوب فرقش چیه بانک ها که همیشه خراب میشن ازدسترس خارج می‌شوند و مردم حیران میشوند،همون کارت سوخت بهتره
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
بعد از ادغام بانک آینده وضعیت بانک ملی خیلی خراب شده و اعتبارش رو از دست داده است. هر سری کوچکترین جنگی میشه این بانک هک میشه!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
!!
۱۳:۴۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خدمت دهی دو بانک اصلی کشور ؛ افتضاح !!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۳:۴۳ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
ساعت 13:30 کارت صادرات هنوز کار نمیکنه.نتونستم خرید کنم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
یه مهندس ای تی و شبکه بی سهمیه استخدام کنید مشکل حل میشه
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۲۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
این بانکها تاونقدر که هک میشن کار نمی کنند
حتی پول نقد هم نمیدن ادم بتونه نون بخره. واقعا شرم اوره
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۳:۱۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
دروغ می گن من از صبح دارم تلاش می کنم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
بانک ملی یه ماه در میون قطع میشه. چرا رسیدگی درست نمیکنن که تکرار نشه؟
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
هنوز درست نشده مشکل داره
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
لا اقل با مردم رو راست باشید یک کلمه حمله سایبری بوده تمام
۰
۸
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United States of America
ناشناس
۱۲:۳۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
صادرات هنوز قطع هست.داخل شعبه هم هیچ کاری انجام ندادند.حتی برداشت انجام نداد
۰
۶
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