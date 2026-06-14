مدیرکل قرآن، عترت و نماز گفت: گردهمایی متمرکز چهاردهمین سوگواره سراسری «احلی من العسل» در قالب دسته‌ها و هیأت‌های دانش‌آموزی برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز با اشاره به در پیش بودن زمان برگزاری سوگواره سراسری احلی من العسل اظهار کرد: گردهمایی متمرکز چهاردهمین سوگواره سراسری احلی من العسل در قالب دسته‌ها و هیأت‌های دانش‌آموزی برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به زمان برگزاری این سوگواره اشاره و بیان کرد: سوگواره امسال در روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ (ششم محرم ۱۴۴۸)، ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار خواهد شد لیکن مناطق و شهرهایی که قصد استفاده از فرصت اجتماعات شبانه را دارند می توانند در شامگاه ۳۰ خرداد ماه (شب ششم محرم ۱۴۴۸) در اجتماعات شبانه برگزار نمایند.

باقری افزود: همچون سنوات گذشته میادین و نقاط مرکزی شهرها و مناطق، بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی و فرهنگی مراکز استان‌ها، نواحی، مناطق و شهرستان‌ها مکان های برگزاری سوگواره هستند.

وی تصریح کرد: فراخوان پویش‌ چهاردهمین سوگواره سراسری احلی من العسل نیز در بخش های ادبی در قالب داستان‌نویسی و شعر؛ بخش هنری در قالب عکاسی، نقاشی و خوشنویسی و بخش آوایی در قالب پادکست و مداحی توسط دبیرخانه پویش مستقر در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان طی روزهای آینده منتشر و برگزار خواهد شد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش 

برچسب ها: احلی من العسل ، هیئت دانش آموزی
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