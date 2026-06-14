سردار جوانی گفت: آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه باید بدانند که از این پس تنگه هرمز و خلیج فارس با حکمرانی و نظم ایرانی اداره خواهد شد و دوران چپاولگران به سر آمده است

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شنبه‌شب در سومین اجلاسیه سرداران، امیران و ۳۱۶ شهید شهرستان قائنات که در میدان امام خمینی (ره) برگزار شد، در مورد جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی و مقاومت ملت ایران سخن گفت.

 وی افزود: انقلاب اسلامی با خارج کردن ایران از سلطه آمریکا، معادلات قدرت جهانی را بر هم زد و همین امر موجب شد تا دشمنان از همان ابتدای پیروزی انقلاب، توطئه‌ها و جنگ‌های گسترده‌ای را علیه این سرزمین آغاز کنند.

سردار جوانی با ارسال پیامی قاطع به قدرت‌های استکباری، تأکید کرد: آمریکا، اروپا و کشور‌های منطقه باید بدانند که از این پس تنگه هرمز و خلیج فارس با حکمرانی و نظم ایرانی اداره خواهد شد و دوران چپاولگران به سر آمده است. وی خاطرنشان کرد که دیپلماسی در کنار میدان نظامی، تنها با یک هدف پیش می‌رود و آن تأمین کامل حقوق ملت ایران است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران در تحلیل تحولات اخیر، به تلاش‌های شکست‌خورده آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: دشمن تصور می‌کرد با ورود مستقیم به میدان، می‌تواند جنگی را بر ملت ایران تحمیل کند، اما همان‌طور که در دهه‌های گذشته دیدیم، دشمن هرگز آینده این ملت را درست پیش‌بینی نکرده است. وی تصریح کرد: سلاح برتر ایران نه تنها در تجهیزات نظامی، بلکه در ایمان و شعار «الله اکبر» نهفته است که پشتوانه آن قدرت الهی است.

سردار جوانی با اشاره به شکست استراتژیک ایالات متحده، خاطرنشان کرد: دشمن با تصور تسلیم سریع ایران و تکیه بر آشوب‌های داخلی وارد میدان شد، اما با سدی محکم روبه‌رو گشت. حتی ترامپ که تصور می‌کرد در مدت کوتاهی بر ایران مسلط می‌شود، در نهایت ناچار شد اعلام کند که ایران شرایط پایان جنگ را تعیین کند؛ اتفاقی که تمام دنیا را متحیر کرد.

وی در ادامه با اشاره به ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران، افزود: حملات به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و تسلط هوشمندانه بر تنگه هرمز را باید نتیجه مقاومت ملت دانست. امروز تحلیلگران جهان اذعان دارند که جمهوری اسلامی نه تنها تضعیف نشده، بلکه قدرتمندتر شده و به عنوان چهارمین قدرت جهان مطرح است.

منبع: تسنیم 

برچسب ها: تنگه هرمز ، دشمنی آمریکا با ایران
خبرهای مرتبط
تبیین رهبر معظم انقلاب از علت دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
۴۷ سال طمع آمریکا به ایران + فیلم
مروری بر نیم قرن دشمنی آمریکا با ملت ایران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
هرکس که امروز خرف از نفاق و دوستگی بزند ومردم را لسرد کند دانسته یا ندانسته حرف اسراییل را میزند چه دولت چه مجلس چه مردم چه نیروهای مسلح همه وهمه از وطن دفاع میکنند پس مواطب نقشه شوم نقاق باشید ما م
پیروز این میدان هستیم دلسرد نباشید که جشن پیروزی نزدیک است با مقاومت ملت به پیش برای پیروزی ما با موشک دیپلماسی را به دشمن دیکته خواهیم کرد گوش به حرفهای نفاق افکنان ندهیدای ملت بزرگ مواطب نفاق و فتنه باشید دولت وتمام ارکان نطام یک پارجه هستند هرکس بخواهد خیانت کند بلافاصه شناسایی خواهد شد پس دلگرم و آرام باشید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
از لبنان چه خبر؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
پاشو برو اونجا زندگی کن اگر یرات مهم است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
تنگه رو سفت و سخت باید نگه داریم. آرزوی ترامپ باید به گور برود
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
بمب اتم ساخت نکردید تا الان دارند بهتون زور میگن
اگر بمب اتم ساخت نکنید محکوم تو سری خوردن هستید
ایران تا بمب اتم نداشته باشه رنگ امنینیت ارامش نمیبینه
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۳:۲۹ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سلام خواهشاً التماساً کاری کنید که برای بعد به اصطلاح صلح غصه وغم نخوریم که باید درست عمل میکردیم الان دشمن داردخفه می شود گول توافق رو نخورید.تانابودی اسراعیل چیزی نمانده تاشکست ابهت آمریکا راهی نیست چراباید توافق مجازی کنیم دوباره راه دیگه ای برایمان تدارک می بینند.
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اگر تونستید یک تنگه هرمز را نگه دارید قدرتهای زورو را کنترل میکنید
۵
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
حالا صبر کنید توافق بشه بعدش معلوم میشه
۵
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز حتی بعد از باز شدن در مسیر مذاکرات ، باید تحت کنترل ونظارت قاطعانه ایران ، باشد .
۸
۱۸
پاسخ دادن
مبارزه با فرسایش بادی و گرد و غبار با جدیت پیگیری می‌شود
هشدار نماینده قائنات نسبت به بحران گوشت مرغ؛ پرداخت معوقات کشاورزی در اولویت مجلس
آخرین اخبار
هشدار نماینده قائنات نسبت به بحران گوشت مرغ؛ پرداخت معوقات کشاورزی در اولویت مجلس
مبارزه با فرسایش بادی و گرد و غبار با جدیت پیگیری می‌شود
تدوین برنامه‌ای برای جبران عقب‌ماندگی‌های تحصیلی دانش‌آموزان
برگزاری اجلاسیه ۲۴۸ شهید حوزه کشاورزی خراسان جنوبی