سردار جوانی گفت: آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه باید بدانند که از این پس تنگه هرمز و خلیج فارس با حکمرانی و نظم ایرانی اداره خواهد شد و دوران چپاولگران به سر آمده است

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شنبهشب در سومین اجلاسیه سرداران، امیران و ۳۱۶ شهید شهرستان قائنات که در میدان امام خمینی (ره) برگزار شد، در مورد جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی و مقاومت ملت ایران سخن گفت.
وی افزود: انقلاب اسلامی با خارج کردن ایران از سلطه آمریکا، معادلات قدرت جهانی را بر هم زد و همین امر موجب شد تا دشمنان از همان ابتدای پیروزی انقلاب، توطئهها و جنگهای گستردهای را علیه این سرزمین آغاز کنند.
سردار جوانی با ارسال پیامی قاطع به قدرتهای استکباری، تأکید کرد: آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه باید بدانند که از این پس تنگه هرمز و خلیج فارس با حکمرانی و نظم ایرانی اداره خواهد شد و دوران چپاولگران به سر آمده است. وی خاطرنشان کرد که دیپلماسی در کنار میدان نظامی، تنها با یک هدف پیش میرود و آن تأمین کامل حقوق ملت ایران است.
معاون سیاسی سپاه پاسداران در تحلیل تحولات اخیر، به تلاشهای شکستخورده آمریکاییها و صهیونیستها در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: دشمن تصور میکرد با ورود مستقیم به میدان، میتواند جنگی را بر ملت ایران تحمیل کند، اما همانطور که در دهههای گذشته دیدیم، دشمن هرگز آینده این ملت را درست پیشبینی نکرده است. وی تصریح کرد: سلاح برتر ایران نه تنها در تجهیزات نظامی، بلکه در ایمان و شعار «الله اکبر» نهفته است که پشتوانه آن قدرت الهی است.
سردار جوانی با اشاره به شکست استراتژیک ایالات متحده، خاطرنشان کرد: دشمن با تصور تسلیم سریع ایران و تکیه بر آشوبهای داخلی وارد میدان شد، اما با سدی محکم روبهرو گشت. حتی ترامپ که تصور میکرد در مدت کوتاهی بر ایران مسلط میشود، در نهایت ناچار شد اعلام کند که ایران شرایط پایان جنگ را تعیین کند؛ اتفاقی که تمام دنیا را متحیر کرد.
وی در ادامه با اشاره به ارتقای جایگاه بینالمللی ایران، افزود: حملات به پایگاههای آمریکا در منطقه و تسلط هوشمندانه بر تنگه هرمز را باید نتیجه مقاومت ملت دانست. امروز تحلیلگران جهان اذعان دارند که جمهوری اسلامی نه تنها تضعیف نشده، بلکه قدرتمندتر شده و به عنوان چهارمین قدرت جهان مطرح است.
منبع: تسنیم