مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ورود یازدهمین حلقه چاه سکوی B فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی به چرخه تولید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تورج دهقانی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به تداوم برنامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بیان کرد: یازدهمین حلقه چاه سکوی B فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی (SPD 11 B) پس از انجام موفقیت‌آمیز عملیات تکمیل، جریان‌دهی، اسیدکاری و اتصال به سکوی مرتبط، به چرخه تولید وارد شد و اکنون در حال تولید پایدار گاز است.

وی افزود: این چاه روزانه حدود ۲ میلیون ۵۰۰ هزار مترمکعب به ظرفیت تولید گاز فاز ۱۱ اضافه کرده و نقش مهمی در افزایش برداشت از بخش مرزی میدان مشترک پارس جنوبی ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تولید روزانه فاز ۱۱ اکنون از مرز ۲۶ میلیون مترمکعب گاز غنی عبور کرده است، گفت: توسعه این فاز در سال‌های اخیر با تمرکز بر تکمیل ظرفیت تولید و تسریع در اجرای فعالیت‌های حفاری و تکمیل چاه‌ها دنبال شده و نتایج آن امروز در افزایش تولید و پایداری برداشت از این بخش راهبردی میدان پارس جنوبی قابل مشاهده است.

دهقانی ادامه داد: افزایش تولید از فاز ۱۱ علاوه بر کمک به تأمین پایدار خوراک پالایشگاه‌های پارس جنوبی، در صیانت از منابع مشترک و افزایش سهم برداشت جمهوری اسلامی ایران از این میدان عظیم گازی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

گفتنی است فاز ۱۱ پارس جنوبی آخرین طرح توسعه‌ای میدان مشترک پارس جنوبی به شمار می‌رود که توسعه آن در قالب الگوی جدید قرارداد‌های نفتی به شرکت پتروپارس واگذار شده است. تولید روزانه این فاز اکنون به بیش از ۲۶ میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر رشد حدود ۱۱۷ درصدی تولید در کمتر از ۲ سال گذشته است.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: پارس جنوبی ، چاه نفت
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