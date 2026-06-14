باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گفت: عصر دیروز آتش‌سوزی در ارتفاعات کبیرکوه، منطقه مشرف به پل گاومیشان (محلی به نام لیت انار) رخ داد که بلافاصله با دستور استاندار، تمام دستگاه‌های عضو ستاد بحران، نیرو‌های مردمی و تشکل‌ها در منطقه حاضر شدند.

محمدی افزود: مهار آتش‌سوزی انجام شد؛ اما با توجه به وضعیت جوی استان و وزش باد شدید و نیز کنده‌های نیم سوز، آتش‌سوزی از صبح امروز، منطقه را دربرگرفت.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا تخریب جنگلی، مراتب را بلافاصله با شماره شبانه‌روزی ۱۵۰۴ (امداد جنگل) اطلاع دهند؛ تا نیرو‌های کشیک، نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.