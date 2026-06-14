مدیر عامل سازمان انتقال خون گفت: میزان مشارکت جوانان در امر اهدای خون ۶۰ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- احمد قره باغیان مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: ذخایر خون در دوران قبل از جنگ حدود ۵ روز بود که الان ذخایر خون به تدریج افزایش پیدا کرده و به بیش از ۱۰ روز رسیده است.

به گفته وی میزان مشارکت بانوان در اهدای خون در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ در حدود ۷۹ درصد افزایش داشته است.

قره باغیان تصریح کرد:میزان مشارکت جوانان بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. نیاز به خون و فرآورده های خونی همیشگی است.