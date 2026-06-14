فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از شهادت ستوان سوم «حسین رسولی» از نیروهای مرزبانی هنگ مرزی شهرستان چالدران در درگیری با گروهک معاند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار محمد احمدی فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از شهادت ستوان سوم «حسین رسولی» از نیروهای مرزبانی هنگ مرزی شهرستان چالدران در درگیری با گروهک معاند خبر داد.

سردار محمد احمدی این افسر دلاور که چندی پیش در درگیری با عناصر گروهک پ.ک.ک در مرزهای چالدران به‌شدت مجروح شده بود، پس از گذشت چندین روز مداوا در بیمارستان، به دلیل شدت جراحات وارده به فیض شهادت نائل آمد.

سردار احمدی با اشاره به رشادت نیروهای مرزبانی در این عملیات، اظهار داشت: در جریان درگیری مذکور، نیروهای مرزبانی موفق شدند با ایستادگی مقتدرانه، دو نفر از عناصر این گروهک را به هلاکت برسانند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی ضمن تبریک و تسلیت شهادت این مدافع امنیت به خانواده وی و همرزمانش، تأکید کرد: خون پاک شهدای مرزبانی عزم نیروهای ما را برای پاسداری از مرزهای کشور و مقابله قاطع با معاندین و اشرار بیش از پیش راسخ‌تر کرده است و دشمنان بدانند پاسخ این جنایات با اقتدار داده خواهد شد.

شهادت مرزبان هنگ مرزی چالدران در درگیری با گروهک‌های تروریستی

برچسب ها: گروهک تروریستی ، شهادت
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