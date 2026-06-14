باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر کشور آلمان روز یکشنبه درباره افزایش خطرات مرتبط با استفاده از پهپاد‌ها هشدار داد و تأکید کرد که توسعه سریع این فناوری‌ها چالش‌های امنیتی جدیدی را ایجاد می‌کند. به گفته وی، این چالش‌ها مستلزم تقویت اقدامات حفاظتی برای تأسیسات حیاتی، نهاد‌های قانون اساسی و نهاد‌های حساس دولتی هستند.

وزیر کشور توضیح داد که پهپاد‌ها به طور فزاینده‌ای در حال گسترش هستند و می‌توانند به مکان‌هایی دسترسی پیدا کنند که استفاده از روش‌های سنتی برای تأمین امنیت آنها دشوار است. این امر نیاز به توسعه سیستم‌های نظارتی و پارازیت را ایجاب می‌کند. وی خاطرنشان کرد که مقامات امنیتی آلمان تحولات مربوط به استفاده از این فناوری‌ها را از نزدیک زیر نظر دارند و اشاره کرد که برخی گروه‌های افراطی یا شبکه‌های جنایتکار ممکن است به دنبال سوءاستفاده از پهپاد‌ها در فعالیت‌هایی باشند که امنیت عمومی را تهدید کرده یا کار نهاد‌های رسمی را مختل می‌کند.

وزیر بر لزوم به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی و نظارتی برای همگام شدن با پیشرفت‌های سریع فناوری تأکید کرد. وی همچنین بر اهمیت ارائه ابزار‌های لازم به آژانس‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدات جدید، و در عین حال حفظ تعادل بین امنیت و آزادی‌های مدنی، تأکید نمود.

این هشدار‌ها در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از کشور‌های اروپایی در حال انجام بازنگری جامع در استراتژی‌های امنیتی خود در برابر پهپاد‌ها هستند، به ویژه پس از افزایش استفاده از آنها در بخش‌های غیرنظامی، تجاری و نظامی. کارشناسان امنیتی معتقدند که تقویت قابلیت‌های تشخیص زودهنگام و سیستم‌های دفاعی ضد پهپاد به یک ضرورت فوری در پرتو پیشرفت‌های سریع فناوری تبدیل شده است. کارشناسان همچنین تأکید کردند که حفاظت از نهاد‌های قانون اساسی و ساختمان‌های دولتی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اضافی و هماهنگی بیشتر بین آژانس‌های امنیتی و مقامات ذی‌ربط است.

دولت آلمان به بررسی اقدامات جدید با هدف افزایش سطح آمادگی امنیتی و توسعه روش‌های حفاظتی مدرن ادامه می‌دهد. این اقدامات توانایی مقابله با تهدیدات بالقوه و حفظ امنیت و ثبات نهاد‌های دولتی را تضمین می‌کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه