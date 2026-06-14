باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر کشور آلمان روز یکشنبه درباره افزایش خطرات مرتبط با استفاده از پهپاد‌ها هشدار داد و تأکید کرد که توسعه سریع این فناوری‌ها چالش‌های امنیتی جدیدی را ایجاد می‌کند. به گفته وی، این چالش‌ها مستلزم تقویت اقدامات حفاظتی برای تأسیسات حیاتی، نهاد‌های قانون اساسی و نهاد‌های حساس دولتی هستند.

وزیر کشور توضیح داد که پهپاد‌ها به طور فزاینده‌ای در حال گسترش هستند و می‌توانند به مکان‌هایی دسترسی پیدا کنند که استفاده از روش‌های سنتی برای تأمین امنیت آنها دشوار است. این امر نیاز به توسعه سیستم‌های نظارتی و پارازیت را ایجاب می‌کند. وی خاطرنشان کرد که مقامات امنیتی آلمان تحولات مربوط به استفاده از این فناوری‌ها را از نزدیک زیر نظر دارند و اشاره کرد که برخی گروه‌های افراطی یا شبکه‌های جنایتکار ممکن است به دنبال سوءاستفاده از پهپاد‌ها در فعالیت‌هایی باشند که امنیت عمومی را تهدید کرده یا کار نهاد‌های رسمی را مختل می‌کند.

وزیر بر لزوم به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی و نظارتی برای همگام شدن با پیشرفت‌های سریع فناوری تأکید کرد. وی همچنین بر اهمیت ارائه ابزار‌های لازم به آژانس‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدات جدید، و در عین حال حفظ تعادل بین امنیت و آزادی‌های مدنی، تأکید نمود.

این هشدار‌ها در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از کشور‌های اروپایی در حال انجام بازنگری جامع در استراتژی‌های امنیتی خود در برابر پهپاد‌ها هستند، به ویژه پس از افزایش استفاده از آنها در بخش‌های غیرنظامی، تجاری و نظامی. کارشناسان امنیتی معتقدند که تقویت قابلیت‌های تشخیص زودهنگام و سیستم‌های دفاعی ضد پهپاد به یک ضرورت فوری در پرتو پیشرفت‌های سریع فناوری تبدیل شده است. کارشناسان همچنین تأکید کردند که حفاظت از نهاد‌های قانون اساسی و ساختمان‌های دولتی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اضافی و هماهنگی بیشتر بین آژانس‌های امنیتی و مقامات ذی‌ربط است.

دولت آلمان به بررسی اقدامات جدید با هدف افزایش سطح آمادگی امنیتی و توسعه روش‌های حفاظتی مدرن ادامه می‌دهد. این اقدامات توانایی مقابله با تهدیدات بالقوه و حفظ امنیت و ثبات نهاد‌های دولتی را تضمین می‌کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت آلمان ، حمله پهپادی
خبرهای مرتبط
فرمانده ارشد ناتو: روسیه به دنبال درگیری نیست
توسک: لهستان باید در مذاکرات اوکراین گنجانده شود
روسیه: آلمانی‌ها از دولت مرتس خسته شده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
توافق بر مدار خواست ایران
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
چرا امضای توافق ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود؟
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
معامله بزرگ یا تسلیم تاریخی؛ پشت‌پرده خروج ذلت‌بار ترامپ از جهنم خودساخته تهران 
آخرین اخبار
توافق عراق و آمریکا بر سر یک همکاری استراتژیک جدید
چین خواستار خویشتن‌داری در حملات اسرائیل به لبنان شد
آمریکا بدنبال خروج هواپیما‌های سوخت‌رسان از بن‌گوریون
چرا امضای توافق ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود؟
تمرکز بر توافق ایران و آمریکا در اجلاس گروه هفت
نیروی هوایی اسرائیل حملات خود به لبنان را متوقف کرد
انگلیس ۷۰ تحریم جدید مرتبط با روسیه را اعلام کرد
معامله بزرگ یا تسلیم تاریخی؛ پشت‌پرده خروج ذلت‌بار ترامپ از جهنم خودساخته تهران 
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
۱۷ کشور از توافق ایران و آمریکا استقبال کردند: فرصتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
صادرات اورانیوم روسیه به اتحادیه اروپا ۸ برابر شد
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
توافق بر مدار خواست ایران
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکایی
مقام آمریکایی: برای کاهش تحریم‌های ایران «آماده‌ایم»
زلنسکی: پیشنهاد دیدار با پوتین در آمریکا را مطرح کردم
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از ۱۹۸۳ رسید
حماس: تفاهم ایران و آمریکا گامی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان است
رئیس‌جمهور کره جنوبی از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد
واکنش متناقض دموکرات‌ها به یادداشت تفاهم ترامپ با ایران
حمایت سازمان همکاری اسلامی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
توافق با ایران امضا شده است / تمرکز بعدی جنگ اوکراین خواهد بود
قمار نتانیاهو در جنگ با ایران نتیجه معکوس داد؛ اکنون با ترامپ در مسیر تنش قرار دارد