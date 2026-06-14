باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تأمین امنیت غذایی کشوردومین «اجلاس ملی پرایوت لیبل ایران» همزمان با نمایشگاه آگروفود تهران برگزار میشود
با هدف بررسی فرصت ها و راهکارهای نوین عرضه محصولات و تقویت جایگاه برندهای اختصاصی در بازار داخلی و بینالمللی، دومین اجلاس ملی «پرایوت لیبل» ایران ، همزمان با نمایشگاه بینالمللی اگروفود تهران برگزار خواهد شد.
این اجلاس که به عنوان مهمترین رویداد حوزه تولید بدون کارخانه در سال ۱۴۰۵ شناخته میشود، قرار است در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ الی ۱۷ در محل سالن همایش شماره ۱ نمایشگاه بینالمللی تهران میزبان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع باشد.
محورهای استراتژیک اجلاس به شرح زیر است:
این رویداد با نگاهی جامع به تحولات نوین بازار، بر پنج محور اصلی متمرکز شده است:
۱. توسعه بازار و صادرات: شناسایی فرصتهای ورود به بازارهای جهانی از طریق تولیدات اختصاصی.
۲. همکاری و رشد: ایجاد شبکه ارتباطی پایدار میان تولیدکنندگان و شبکههای توزیع.
۳. نوآوری و فناوری: بهرهگیری از تکنولوژیهای روز در فرآیند تولید و بستهبندی.
۴. جایگاه پرایوت لیبل در کشورهای همسایه: تحلیل پتانسیل های پرایوت لیبل در منطقه.
۵. برندهای اختصاصی Private Labels استراتژیهای نفوذ برندهای فروشگاهی در سبد خرید خانوار.
یکی از ویژگیهای برجسته این اجلاس، حضور سخنرانان تراز اول و کارآفرینان پیشرو کشور است. در این نشست، اساتید و مدیرانی همچون بهروز فروتن (کارآفرین و بنیانگذار گروه صنایع غذایی بهروز)، دکتر علیرضا نبی (کارآفرین نمونه کشوری)، محمدحسین روشنک (رئیس اتاق بازرگانی ایران و تاجیکستان)، مجتبی خلفی (عضو هیئت عامل و معاون چاپخانه دولتی ایران)، سهیل پورگلنار، عباس ملتخواه و محمد رضوی به ارائه دیدگاهها و تجربیات خود در زمینه چالشها و فرصتهای برندینگ اختصاصی خواهند پرداخت.
فرصتی ویژه برای شبکهسازی ملی
برگزاری این اجلاس توسط «تعاونی صنایع نمایشگاهی تهران رویداد» و با حمایت ویژه «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز» و «انجمن صادرکنندگان البرز»، فرصتی استثنایی را فراهم آورده تا فعالان بخش خصوصی بتوانند در حاشیه نمایشگاه بزرگ اگروفود، به تعامل مستقیم با تامینکنندگان و خریداران کلان بپردازند.
علاقهمندان به حضور در این اجلاس ملی و بهرهمندی از پنلهای تخصصی، میتوانند جهت اطلاعات بیشتر با شمارههای ۰۲۱۲۲۶۱۲۱۹۷ و ۰۹۱۲۳۸۵۴۸۲۳ تماس حاصل فرمایند. همچنین دبیرخانه اجرایی در تهران، اتوبان صدر، خیابان عرفاتی غربی، پلاک ۱۲، واحد ۴۴ آماده پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان میباشد.
با توجه به تغییر ذائقه مصرفکنندگان و تمایل به خرید کالاهای باکیفیت و قیمت مناسب، توسعه «پرایوت لیبل» میتواند موتور محرک جدیدی برای تولید ملی و کاهش هزینههای نهایی محصولات باشد. همچنین قابل ذکر است سال گذشته، این رویداد با استقبال گسترده فعالان صنعتی و رسانه ها همراه بود.