مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان از افزایش مصرف برق استان به هزار و ۲۰۰ مگاوات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سیداحمد موسوی گفت:با آغاز روز‌های گرم سال و با توجه به اینکه ۸۰ درصد از مشترکان استان خانگی هستند، در روز‌های اخیر بار ۱۲۰۰ مگاوات در استان را شاهد بودیم.

او ادامه داد: با انجام راهکار‌های ساده می‌توان هم به اقتصاد خانواده و هم به صنعت برق کمک کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان توصیه گرد: با توجه به ساعت کاری ادارات، حتما کارکنان راس ساعت ۱۲ وسایل سرمایشی را خاموش کنند.

موسوی افزود: مصرف برق ادارات بعد از ساعت یک تا هفتاد درصد و قبل از آن تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

او تصریح کرد:کنتور هوشمند برای همه مشترکین نصب شده است و اگر بیش از حد معمول مصرف شود به صورت خودکار برق قطع خواهد شد و اگر تذکرات را رعایت نکنند برق ادارات قطع می‌شود و با تعهد بالاترین مقام اداره برق آن وصل خواهد شد.

موسوی گفت:کسبه‌ها حتما در طول روز از نور طبیعی استفاده کنند و همچنین بازاریان در صورت بسته بودن مغازه، سیستم‌های سرمایشی را خاموش کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان افزود:از مشترکان خانگی هم می‌خواهیم که در زمان اوج مصرف، از لوازم خانگی پرمصرف استفاده نکنند و همچنین شستشوی فیلتر کولر ۲۰ تا ۳۰ درصد مصرف برق را کاهش می‌دهد.