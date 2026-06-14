باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش باقرجوان اعلام کرد: به منظور افزایش ایمنی و انجام عملیات تورسنگ در محدوده‌های خوزنکلا و پلیس‌راه سد کرج، محور قدیم کرج–چالوس در حدفاصل کیلومتر ۱۸ تا ۳۰، در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، به طور موقت مسدود می‌شود.

وی افزود: این عملیات از روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه جاری آغاز شده و تا روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ادامه دارد ؛ در این مدت همه‌روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ عملیات نصب توری سنگ انجام می شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با بیان اینکه در زمان اجرای عملیات امکان تردد در این محدوده وجود ندارد، گفت: رانندگان می‌توانند در این بازه زمانی از محور جایگزین آزادراه تهران–شمال برای تردد استفاده کنند.

باقرجوان از رانندگان خواست ضمن توجه به هشدارهای ایمنی و علائم راهنمایی، برای جلوگیری از بروز ترافیک و حوادث احتمالی با عوامل راهداری همکاری لازم را داشته باشند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز خاطر نشان کرد: عملیات نصب توری سنگ درمحور کرج–کندوان محدوده سد امیرکبیر از امروزیک شنبه ۲۴ خرداد آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۱۰ هزار متر مربع توری سنگ بر روی ترانشه‌های ریزشی کوه در محدوده دهانه جنوبی تونل شماره ۲(پلیس راه) اجرا خواهد شد.

داریوش باقرجوان با اشاره به اقدامات ایمن‌سازی در محور کرج–کندوان اظهار کرد: تاکنون ۳۰ هزار متر مربع توری سنگ در نقاط مختلف این محور با هدف افزایش ارتقای ایمنی کاربران جاده ای نصب شده است.

وی افزود: پیش از این نیز ۱۵ هزار متر مربع توری سنگ در محدوده کندر نصب شد و ۳۰ هزار متر مربع دیگر نیز در نقاط ریزشی این محور نصب خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه‌ها را ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح، افزایش ایمنی تردد، جلوگیری از ریزش سنگ از ترانشه‌های کوهستانی، کاهش مخاطرات جاده‌ای و حفاظت از جان کاربران جاده‌ای است.