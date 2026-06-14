باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» با محوریت برنامه‌های آموزشی سبا در مدارس و آموزش و پرورش استان فارس انجام شد و محور‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی کلید خورد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این مراسم با اشاره به مشارکت ۲۴ هزار دانش‌آموز استان فارس در مسابقه پیامکی صرفه‌جویی در مصرف برق، بر اهمیت فرهنگ‌سازی و همدلی در این زمینه تأکید کرد.

احمدرضا خسروی با بیان اینکه ۳۲ درصد از مصرف انرژی کشور در بخش خانگی است، گفت: جامعه هدف آموزش و پرورش نقش اساسی در این عرصه دارند و صرفه‌جویی‌های انجام شده می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در ادامه همچنین به ناترازی تولید و مصرف اشاره کرد و افزود: بهترین راه برای گذر از پیک بار، استفاده بهینه از انرژی برق است.

او ادامه داد: شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر میانگین جهانی است و این موضوع نشان‌دهنده نیاز به اصلاح رفتار‌های مصرفی است و باید با آموزش و فرهنگ‌سازی، بدمصرفی‌ها را کاهش دهیم.

خسروی از دانش‌آموزان به‌عنوان «همیار برق» یاد کرد و گفت: تبدیل دمای ۲۵ درجه به یک فرهنگ، یکی از اهداف ماست و هر لامپ اضافی که خاموش کنیم، گامی برای نجات محیط زیست است.

محسن کلاری مدیرکل آموزش و پرورش فارس هم با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در مصرف برق گفت: صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید به یکی از مهارت‌های زندگی تبدیل شود.

در پایان این مراسم تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت توزیع نیروی برق شیراز و اداره‌کل آموزش و پرورش فارس امضا شد که دربرگیرنده همکاری مستمر برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و حفاظت از محیط زیست است.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز