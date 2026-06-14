فرماندار گیلانغرب از اجرای طرح ساماندهی و آماده‌سازی پایانه مرزی سومار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حشمت رضایی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مرز سومار برای استقبال از زائران اربعین اظهار کرد: تفکیک مسیر تردد خودروهای سواری از مسیر ترانزیت کالا در این مرز در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن روان‌سازی عبور و مرور، ایمنی زائران نیز افزایش یابد.

وی افزود: در قالب این طرح، عملیات جداسازی و ساماندهی پارکینگ خودروهای سواری با استفاده از نیوجرسی، پاکسازی محوطه پایانه از قطعات بتنی و موانع موجود و همچنین آماده‌سازی فضاهای مورد نیاز برای ارائه خدمات به زائران در حال اجراست.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به استقرار ماشین‌آلات عمرانی در پایانه مرزی سومار گفت: به منظور تسریع در روند آماده‌سازی، ماشین‌آلات سنگین شامل بلدوزر و لودر در این پایانه مستقر شده‌اند تا عملیات ساماندهی و بهسازی زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

رضایی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی شهرستان با هماهنگی کامل در حال اجرای مأموریت‌های محوله هستند تا شرایط لازم برای تردد روان و ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود.

وی تأکید کرد: ارتقای زیرساخت‌های مرز سومار و آماده‌سازی کامل این گذرگاه مرزی، نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی در ایام اربعین حسینی خواهد داشت.

برچسب ها: مرز سومار ، اربعین
خبرهای مرتبط
استاندار کرمانشاه خبر داد؛
آزاد شدن تردد خودروهای منطقه آزاد قصرشیرین در سراسر استان
فرمانده مرزبانی فراجا مطرح کرد؛
یگان‌های مرزبانی در مرزهای منتهی به عراق آماده تامین امنیت زائران
فرماندار قصرشیرین:
مرز خسروی آمادگی تردد ۲ میلیون زائر اربعین را دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مشکل توقف طولانی کامیون‌ها در مرز خسروی برطرف شد
آخرین اخبار
مشکل توقف طولانی کامیون‌ها در مرز خسروی برطرف شد