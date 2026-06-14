باشگاه خبرنگاران جوان - حشمت رضایی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مرز سومار برای استقبال از زائران اربعین اظهار کرد: تفکیک مسیر تردد خودروهای سواری از مسیر ترانزیت کالا در این مرز در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن روان‌سازی عبور و مرور، ایمنی زائران نیز افزایش یابد.

وی افزود: در قالب این طرح، عملیات جداسازی و ساماندهی پارکینگ خودروهای سواری با استفاده از نیوجرسی، پاکسازی محوطه پایانه از قطعات بتنی و موانع موجود و همچنین آماده‌سازی فضاهای مورد نیاز برای ارائه خدمات به زائران در حال اجراست.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به استقرار ماشین‌آلات عمرانی در پایانه مرزی سومار گفت: به منظور تسریع در روند آماده‌سازی، ماشین‌آلات سنگین شامل بلدوزر و لودر در این پایانه مستقر شده‌اند تا عملیات ساماندهی و بهسازی زیرساخت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

رضایی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی شهرستان با هماهنگی کامل در حال اجرای مأموریت‌های محوله هستند تا شرایط لازم برای تردد روان و ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود.

وی تأکید کرد: ارتقای زیرساخت‌های مرز سومار و آماده‌سازی کامل این گذرگاه مرزی، نقش مهمی در تسهیل تردد زائران و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی در ایام اربعین حسینی خواهد داشت.