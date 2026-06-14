مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: با رصد هوشمند مصرف برق، تاکنون برق ۳۶۱ اداره و سازمان پرمصرف در تهران قطع یا محدود شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت مصرف برق در پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر چهار میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک برق در شهر تهران وجود دارد که حدود ۱۲ درصد از کل مشترکان کشور را شامل میشود.
وی افزود: تا امروز بیش از پنج هزار میلیون کیلوواتساعت برق برای مشترکان تهرانی تأمین شده و مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. همچنین در خردادماه که از ماههای گرم سال محسوب میشود، پنج درصد کاهش مصرف ثبت شده که نشاندهنده صرفهجویی و همکاری شهروندان است.
ناظریان با تاکید بر نقش مدیریت مصرف در پایداری شبکه برق خاطرنشان کرد: تأمین این میزان انرژی نیازمند مراقبت و مدیریت مستمر است و در این زمینه بیش از یکهزار نفر از نیروهای شرکت توزیع برق تهران بزرگ در حوزه خدمات مشترکان، قرائت کنتور، صدور صورتحساب و کنترل مصرف فعالیت دارند.
وی ادامه داد: سالانه حدود ۵۰ میلیون قبض برق برای مشترکان تهرانی صادر میشود و بیش از ۷۵ میلیون پیامک اطلاعرسانی صورتحساب نیز برای مشترکان ارسال میشود تا از میزان مصرف خود آگاه باشند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ یکی از مهمترین اقدامات صنعت برق را توسعه هوشمندسازی عنوان کرد و گفت: تاکنون ۷۵۰ هزار کنتور هوشمند در شهر تهران نصب شده و این تعداد در آینده نزدیک به یک میلیون و تا پایان سال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار کنتور هوشمند خواهد رسید.
به گفته وی، کنتورهای هوشمند امکان قرائت برخط و مشاهده الگوی مصرف را برای مشترکان فراهم میکنند و نقش مهمی در مدیریت مصرف و کاهش هزینه برق دارند.
ناظریان با اشاره به خدمات غیرحضوری شرکت توزیع برق تهران بزرگ اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع خدمت برق بهصورت غیرحضوری ارائه میشود و مشترکان میتوانند از طریق سامانه ۱۵۲۱، اپلیکیشن «برق من» و سایت شرکت خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی افزود: علاوه بر این، در مناطق ۲۲گانه تهران خدمات بدون مرز ارائه میشود؛ به این معنا که مشترکان میتوانند از هر نقطه شهر خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و محدود به منطقه محل سکونت خود نیستند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در تهران کشف شده که این کشفیات از طریق دادهکاوی، پایش مصرف و بازدیدهای میدانی انجام شده است.
وی به پدیده مهاجرت به تهران و تاثیر آن بر تامین و توزیع انرژی اشاره و اعلام کرد: سالانه جمعیتی قابل توجهی به استان تهران مهاجرت میکنند که بخش اعظم از آنها در حاشیه شهر ساکن میشوند. این موضوع میتواند بر مصرف انرژی و احتمال استفاده غیرمجاز از برق تأثیرگذار باشد و به همین دلیل برنامههای ویژهای برای ساماندهی این وضعیت در نظر گرفته شده است.
ناظریان با بیان اینکه تلفات انرژی در تهران حدود ۵.۶ درصداست، ادامه داد: با وجود مناسب بودن این شاخص در مقایسه با بسیاری از کشورها، حتی کاهش نیم درصدی آن نیز رقم قابل توجهی از انرژی را ذخیره میکند.
وی درباره مدیریت مصرف ادارات نیز اظهار کرد: با استفاده از سامانههای هوشمند و رصد برخط مصرف، تاکنون برق یا مصرف ۳۶۱ اداره و سازمان در شهر تهران به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف قطع یا محدود شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ افزود: از ابتدای تیرماه، اسامی اداراتی که با وجود اخطارهای قبلی در مدیریت مصرف همکاری نکنند، بهصورت عمومی اعلام خواهد شد.
ناظریان به استفاده از مولدهای خودتأمین اشاره کرد و یادآورشد: مشترکان بزرگ در بخشهای اداری، تجاری و حتی خانگی در صورت استفاده از مولدهای خود در زمان اوج مصرف، علاوه بر کاهش هزینه برق، میتوانند برق تولیدی خود را نیز به شبکه بفروشند.
وی اذعان داشت: پیشبینی میشود این اقدام در تهران تا ۲۰۰ مگاوات به کاهش پیک مصرف کمک کند که معادل تأمین برق ۲۰۰ هزار خانوار است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در ادامه گفت: حدود ۷۰ درصد مشترکان تهرانی زیر الگوی مصرف برق هستند، اما حدود ۱۰ درصد مشترکان بیش از ۱.۵ برابر الگو برق مصرف میکنند و بخش قابل توجهی از مصرف خانگی مربوط به همین گروه است.
ناظریان با اشاره به مصرف برق اصناف افزود: حدود یک چهارم مصرف برق شهر تهران مربوط به بخش تجاری و اصناف است و در این بخش بیش از یکهزار و ۲۵۰ مگاوات مصرف ثبت میشود.
وی افزود: اگر تنها ۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف برق اصناف محقق شود، بیش از ۱۵۰ مگاوات صرفهجویی حاصل خواهد شد که معادل برق مورد نیاز ۱۵۰ هزار خانوار است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به نقش مهم مردم در عبور از اوج مصرف تابستان گفت: با ادامه روند صرفهجویی و همکاری شهروندان، امیدواریم بتوانیم تابستان پیشرو را با کمترین محدودیت و بیشترین پایداری شبکه برق پشت سر بگذاریم.
منبع: ایرنا