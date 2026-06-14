باشگاه خبرنگاران جوان - شعبانعلی رستمی معاون هماهنگی و رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش مازندران با اشاره به آغاز ثبت‌نام دوره اول ابتدایی از اول خردادماه، گفت: ثبت‌نام دانش‌آموزان این مقطع تا دهم تیرماه ادامه دارد و دریافت هرگونه وجه خارج از موارد پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل‌های ابلاغی ممنوع است.

او افزود: تمامی پرداخت‌های مرتبط با ثبت‌نام باید صرفاً به حساب رسمی مدارس واریز شود و هرگونه دریافت وجه نقد ممنوع است. همچنین در صورت ارائه چک، چک باید در وجه حساب مدرسه صادر شود و صدور چک در وجه حامل مجاز نیست.

رستمی با تأکید بر حق تحصیل دانش‌آموزان، گفت: گروگیری پرونده دانش‌آموزان به دلیل بدهی یا مسائل مالی و ایجاد مانع برای ثبت‌نام یا ادامه تحصیل آنان از مصادیق تخلف و جرم محسوب می‌شود و با مدارس متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لباس فرم مدارس اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، مدارس تنها برای دانش‌آموزان ورودی مقاطع اول ابتدایی، هفتم و دهم نسبت به تهیه لباس فرم جدید اقدام کنند.

رستمی گفت: دانش‌آموزان میان‌پایه می‌توانند از لباس فرم سال‌های گذشته استفاده کنند تا هزینه‌های اضافی به خانواده‌ها تحمیل نشود و فشار اقتصادی کمتری بر آنان وارد شود.

او از مدیران مدارس خواست ضمن رعایت کامل ضوابط ثبت‌نام، شرایطی را فراهم کنند تا خانواده‌ها با کمترین دغدغه و هزینه، فرآیند ثبت‌نام فرزندان خود را انجام دهند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران