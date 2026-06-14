وزیر دارایی رژیم صهیونیستی درخواست خود مبنی بر تخریب ۱۰ ساختمان در بیروت در ازای هر موشک شلیک شده به اسرائیل را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی درخواست خود مبنی بر تخریب ۱۰ ساختمان در منطقه ضاحیه بیروت در ازای هر موشک شلیک شده از لبنان به اسرائیل را تکرار کرد.

اسموتریچ در پستی در X، به مذاکرات بین آمریکا و ایران اشاره و ادعا کرد که نباید به حزب‌الله اجازه داده شود از این وضعیت برای حمله به شمال اسرائیل سوءاستفاده کند.

او ادعا کرد که هر حمله موشکی یا پهپادی به اسرائیل باید با بمباران ۱۰ ساختمان در ضاحیه پاسخ داده شود و خواستار انجام این اقدام به صورت فوری شد.

در همین حال، ارتش اسرائیل اعلام کرد که پس از شلیک موشک از لبنان، آژیر‌ها در چندین منطقه در شمال اسرائیل به صدا درآمده‌اند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که این موشک‌ها نیرو‌های اسرائیلی فعال در مناطق اشغالی جنوب لبنان را هدف قرار داده‌اند و ادعا کرد که هیچ زخمی گزارش نشده است.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین پیش از این گزارش دادند که یک پهپاد که از لبنان پرتاب شده بود، از مرز عبور کرده و آژیر‌ها را در دو منطقه در شمال اسرائیل به صدا درآورده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله به لبنان ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
لاپید: نتانیاهو در مورد مسئله ایران شکست خورده است
الجولانی: سوریه قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد
الجزیره: خوش‌بینی به تفاهم‌نامه صلح افزایش یافته، اما موانع پابرجاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
توافق بر مدار خواست ایران
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
چرا امضای توافق ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود؟
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
معامله بزرگ یا تسلیم تاریخی؛ پشت‌پرده خروج ذلت‌بار ترامپ از جهنم خودساخته تهران 
آخرین اخبار
توافق عراق و آمریکا بر سر یک همکاری استراتژیک جدید
چین خواستار خویشتن‌داری در حملات اسرائیل به لبنان شد
آمریکا بدنبال خروج هواپیما‌های سوخت‌رسان از بن‌گوریون
چرا امضای توافق ایران و آمریکا در ژنو برگزار می‌شود؟
تمرکز بر توافق ایران و آمریکا در اجلاس گروه هفت
نیروی هوایی اسرائیل حملات خود به لبنان را متوقف کرد
انگلیس ۷۰ تحریم جدید مرتبط با روسیه را اعلام کرد
معامله بزرگ یا تسلیم تاریخی؛ پشت‌پرده خروج ذلت‌بار ترامپ از جهنم خودساخته تهران 
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
۱۷ کشور از توافق ایران و آمریکا استقبال کردند: فرصتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
صادرات اورانیوم روسیه به اتحادیه اروپا ۸ برابر شد
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
توافق بر مدار خواست ایران
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکایی
مقام آمریکایی: برای کاهش تحریم‌های ایران «آماده‌ایم»
زلنسکی: پیشنهاد دیدار با پوتین در آمریکا را مطرح کردم
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از ۱۹۸۳ رسید
حماس: تفاهم ایران و آمریکا گامی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان است
رئیس‌جمهور کره جنوبی از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد
واکنش متناقض دموکرات‌ها به یادداشت تفاهم ترامپ با ایران
حمایت سازمان همکاری اسلامی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
توافق با ایران امضا شده است / تمرکز بعدی جنگ اوکراین خواهد بود
قمار نتانیاهو در جنگ با ایران نتیجه معکوس داد؛ اکنون با ترامپ در مسیر تنش قرار دارد