وزیر دارایی رژیم صهیونیستی درخواست خود مبنی بر تخریب ۱۰ ساختمان در بیروت در ازای هر موشک شلیک شده به اسرائیل را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی درخواست خود مبنی بر تخریب ۱۰ ساختمان در منطقه ضاحیه بیروت در ازای هر موشک شلیک شده از لبنان به اسرائیل را تکرار کرد.

اسموتریچ در پستی در X، به مذاکرات بین آمریکا و ایران اشاره و ادعا کرد که نباید به حزب‌الله اجازه داده شود از این وضعیت برای حمله به شمال اسرائیل سوءاستفاده کند.

او ادعا کرد که هر حمله موشکی یا پهپادی به اسرائیل باید با بمباران ۱۰ ساختمان در ضاحیه پاسخ داده شود و خواستار انجام این اقدام به صورت فوری شد.

در همین حال، ارتش اسرائیل اعلام کرد که پس از شلیک موشک از لبنان، آژیر‌ها در چندین منطقه در شمال اسرائیل به صدا درآمده‌اند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که این موشک‌ها نیرو‌های اسرائیلی فعال در مناطق اشغالی جنوب لبنان را هدف قرار داده‌اند و ادعا کرد که هیچ زخمی گزارش نشده است.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین پیش از این گزارش دادند که یک پهپاد که از لبنان پرتاب شده بود، از مرز عبور کرده و آژیر‌ها را در دو منطقه در شمال اسرائیل به صدا درآورده است.

منبع: آناتولی