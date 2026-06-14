معاون محیط زیست شهرداری شیراز از برگرداندن به حالت اولیه سه دستگاه ساختمان غیرمجاز احداث‌شده در سه قطعه باغ‌شهری واقع در باغات قصردشت و محدوده بلوار شهید کسایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حفاظت از باغات قصردشت به عنوان یکی از مهم‌ترین پهنه‌های سبز و تاریخی شهر همواره از اولویت‌های مدیریت شهری بوده است. در همین راستا اقدامات نظارتی و عملیاتی برای جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در این محدوده به صورت مستمر در حال انجام است.

در همین زمینه روح‌الله خوشبخت، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، از بازگرداندن به حالت اولیه سه ساختمان غیرمجاز احداث‌شده در سه قطعه باغ‌شهری واقع در محدوده بلوار شهید کسایی خبر داد.

او با اعلام این خبر اظهار کرد: سحرگاه روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵، در ادامه اقدامات مستمر شهرداری و جهاد کشاورزی برای حفاظت از باغات قصردشت و پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، سه دستگاه ساختمان احداث‌شده در سه قطعه باغ‌شهری واقع در محدوده بلوار شهید کسایی با همکاری نیروی انتظامی و هماهنگی مراجع قضایی به حالت اولیه بازگردانده شد.

خوشبخت با اشاره به اهمیت باغات قصردشت در حفظ تعادل اکولوژیکی شهر شیراز افزود: باغات قصردشت نه تنها بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شیراز محسوب می‌شوند، بلکه نقش مهمی در بهبود کیفیت هوا، کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، حفظ تنوع زیستی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند؛ از این‌رو حفاظت از این پهنه ارزشمند طبیعی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز تصریح کرد: هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، تغییر کاربری و اقداماتی که منجر به تخریب باغات و کاهش سرانه فضای سبز شود، مغایر با قوانین و ضوابط مصوب است و شهرداری شیراز با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهاد‌های مسئول، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان را در دستور کار دارد.

خوشبخت ادامه داد: اجرای این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری در جلوگیری از تعرض به باغات قصردشت و صیانت از حقوق عمومی شهروندان است. در این راستا گشت‌های نظارتی به‌صورت مستمر وضعیت باغات را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

او با تأکید بر نقش شهروندان در حفاظت از محیط زیست شهری خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی شهروندان در گزارش تخلفات و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز می‌تواند نقش مؤثری در حفظ این سرمایه ارزشمند داشته باشد. حفاظت از باغات قصردشت یک مسئولیت همگانی است و نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظارتی و شهروندان است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز در پایان تأکید کرد: شهرداری شیراز با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، روند پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در باغات را با جدیت ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد منافع عمومی و میراث طبیعی شهر تحت تأثیر اقدامات سودجویانه قرار گیرد.

بنابراین گزارش، این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری در صیانت از باغات قصردشت و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است؛ روندی که با تداوم نظارت‌ها و برخورد قانونی با متخلفان، در راستای حفظ میراث سبز شیراز ادامه خواهد داشت.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: تخریب ، برگشت ، ساختمان غیر مجاز ، باغات قصرالدشت شیراز
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