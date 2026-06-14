باشگاه خبرنگاران جوان - نیما رخشا اظهار کرد: در حال حاضر ۶۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی سنگین و نیمهسنگین به همراه حدود ۱۵۰ نیروی انسانی در جبهههای مختلف کاری مشغول فعالیت هستند و عملیات اجرایی با برنامهریزی مستمر در حال پیشرفت است.
وی با اشاره به جایگاه این مسیر ارتباطی در شبکه حمل و نقل کشور افزود: مسیر زاهدان - بم یکی از کریدورهای مهم ارتباطی شرق ایران محسوب میشود که نقش موثری در اتصال سیستان و بلوچستان به استانهای مرکزی و جنوبی کشور دارد و تکمیل آن موجب کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی تردد و تسهیل جابهجایی کالا و مسافر خواهد شد.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با تاکید بر اهمیت راههای ارتباطی در توسعه پایدار منطقه تصریح کرد: توسعه بزرگراهی نهتنها به بهبود زیرساختهای حملونقل منجر میشود، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذاری، رونق تجارت و تقویت پیوندهای منطقهای است.
وی ادامه داد: این پروژه نیز مانند سایر طرحهای راهسازی سیستان و بلوچستان، حتی در شرایط جنگی کشور و محدودیتها نیز بدون توقف در حال اجراست و تلاش مجموعه راه و شهرسازی بر این است که روند تکمیل شبکه بزرگراهی استان با سرعت بیشتری دنبال شود.
رخشا خاطر نشان کرد: هدف اصلی تکمیل کریدورهای بزرگراهی و ارتقای جایگاه این استان در شبکه حملونقل ملی و بینالمللی است؛ موضوعی که میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه متوازن شرق کشور داشته باشد.
منبع راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان