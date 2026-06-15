باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - مرتضی اله یاری در تشریح اقدامات حمایتی از مالکان و رانندگان ناوگان اتوبوسی کشور گفت: با توجه به افزایش هزینههای جاری در بخش حملونقل عمومی، برنامههایی برای تسهیل دسترسی مالکان ناوگان به اقلام مصرفی پرکاربرد از جمله روغن، لاستیک و سایر ملزومات مورد نیاز در حال اجرا است.
وی افزود: در این راستا، هماهنگیهای لازم با دستگاههای متولی انجام شده تا این اقلام بهصورت مستقیم، بدون واسطه و بر اساس نرخهای مصوب در اختیار رانندگان و مالکان ناوگان قرار گیرد تا بخشی از هزینههای بهرهبرداری کاهش یابد.
اله یاری همچنین درباره حمایتهای مالی برای نوسازی ناوگان اظهار کرد: طرحهایی برای ارائه تسهیلات به متقاضیان خرید اتوبوس در نظر گرفته شده است. این تسهیلات هم در حوزه استفاده از ناوگان تولید داخل و هم برای ناوگان وارداتی که وارد کشور میشود، پیشبینی شده و در حال اجرا است.
وی ادامه داد: مشارکتهایی برای تأمین منابع مالی و ارائه تسهیلات به مالکان و متقاضیان خرید ناوگان صورت گرفته و فرآیندهای اجرایی آن در جریان است.
اله یاری تأکید کرد: متقاضیان برای اطلاع از جزئیات، شرایط و نحوه بهرهمندی از این تسهیلات میتوانند با بخش نوسازی ناوگان ارتباط برقرار کرده و اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.