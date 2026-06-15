مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافری سازمان راهداری گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های جاری در بخش حمل‌ونقل عمومی، برنامه‌هایی برای تسهیل دسترسی مالکان ناوگان به اقلام مصرفی پرکاربرد از جمله روغن، لاستیک و سایر ملزومات مورد نیاز در حال اجرا است

باشگاه خبرنگاران جوان؛  محبوبه کبار ی - مرتضی اله یاری در تشریح اقدامات حمایتی از مالکان و رانندگان ناوگان اتوبوسی کشور گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های جاری در بخش حمل‌ونقل عمومی، برنامه‌هایی برای تسهیل دسترسی مالکان ناوگان به اقلام مصرفی پرکاربرد از جمله روغن، لاستیک و سایر ملزومات مورد نیاز در حال اجرا است.

وی افزود: در این راستا، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های متولی انجام شده تا این اقلام به‌صورت مستقیم، بدون واسطه و بر اساس نرخ‌های مصوب در اختیار رانندگان و مالکان ناوگان قرار گیرد تا بخشی از هزینه‌های بهره‌برداری کاهش یابد.

اله یاری همچنین درباره حمایت‌های مالی برای نوسازی ناوگان اظهار کرد: طرح‌هایی برای ارائه تسهیلات به متقاضیان خرید اتوبوس در نظر گرفته شده است. این تسهیلات هم در حوزه استفاده از ناوگان تولید داخل و هم برای ناوگان وارداتی که وارد کشور می‌شود، پیش‌بینی شده و در حال اجرا است.

وی ادامه داد: مشارکت‌هایی برای تأمین منابع مالی و ارائه تسهیلات به مالکان و متقاضیان خرید ناوگان صورت گرفته و فرآیندهای اجرایی آن در جریان است.

اله یاری تأکید کرد: متقاضیان برای اطلاع از جزئیات، شرایط و نحوه بهره‌مندی از این تسهیلات می‌توانند با بخش نوسازی ناوگان ارتباط برقرار کرده و اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، اتوبوس
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تبادل نظر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
در شهرستان گنبد کاوس شما اگر بخواهید صبح با اتوبوس حرکت کنید و مقصدتان پایانه بیهقی تهران باشد هرگز نمیتوانید بلیط اینترنتی تهیه بفرمایید،خواهشمند است باشگاه خبرنگاران جوان بصورت محرمانه به این موضوع رسیدگی فرمایند و به درد دل مردم انجا برسند،خواهشمند است نام بنده منتشر نشود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
وارداتی از کجا؟ چین؟
۰
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