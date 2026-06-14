مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از کشف و ضبط ۷۱.۳ لیتر سموم تقلبی و تاریخ گذشته در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد میرزایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به کشف و ضبط ۷۱.۳ لیتر سموم تقلبی، منسوخ و تاریخ‌ گذشته در جریان نخستین مانور سراسری پایش آفت‌کش‌ها در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این رزمایش طی از ۲۸ واحد عرضه سموم و داروخانه‌های گیاه‌پزشکی در سطح شهرستان بازدید شد.

او تصریح کرد: این مانور همزمان با سراسر کشور و با شعار «از مقاومت در جنگ تا امنیت غذایی با پایش آفت‌کش‌ها و نظارت‌های قرنطینه‌ای» و با هدف ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و ساماندهی شبکه توزیع آفت‌کش‌ها اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ادامه داد: در قالب ۳ گروه مشترک بازرسی با حضور نمایندگان مدیریت حفظ نباتات، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی، اداره تعزیرات حکومتی و بازدید‌های میدانی از فروشگاه‌های سموم، داروخانه‌های گیاه‌پزشکی و انبار‌های نگهداری آفت‌کش‌ها انجام شد.

او افزود: در این پایش تخصصی، شاخص‌های فنی زنجیره توزیع آفت‌کش‌ها شامل اصالت سموم، تاریخ مصرف، شرایط نگهداری، درج قیمت، اعتبار پروانه تأسیس، حضور مسئول فنی و ثبت اطلاعات در سامانه مانیتورینگ نهاده‌های کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت: در نتیجه این نظارت‌ها، سموم تقلبی و تاریخ‌ گذشته مکشوفه جهت تعیین تکلیف قانونی به انبار مدیریت حفظ نباتات استان فارس منتقل شد.

او با اشاره به اقدامات قانونی انجام شده، بیان کرد: برای واحد‌های متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شد و به برخی فروشگاه‌ها نیز به علت انقضای پروانه تأسیس یا پروانه مسئول فنی، تذکر و اخطار قانونی برای رفع نواقص داده شد.

میرزایی تأکید کرد: پایش مستمر شبکه توزیع آفت‌کش‌ها از ارکان مهم نظام حفظ نباتات و تولید محصول سالم است و این نظارت‌ها با هدف کاهش مصرف سموم غیرمجاز، ارتقای سلامت محصولات و تأمین امنیت غذایی جامعه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز

برچسب ها: سموم تاریخ گذشته ، سموم تقلبی
خبرهای مرتبط
پلمب ۴ فروشگاه سم فروشی غیر مجازدر داراب
کشف کارگاه تولید سموم تقلبی در مرودشت
پلمب یک واحد فروش غیرمجاز سم در بیضا
فروشگاه عرضه سم غیر مجاز در مرودشت پلمب شد
کشف ۳۰ تن سموم کشاورزی قاچاق در سروستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سموم تاریخ گذشته خوراکی هایی تاریخ گذشته داروهاییییی تاریخ گذشته تو ایران ما ایران عزیزوم همچی تاریخ گذشته هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
خب بدبخت ها نون حلال بخورین بدبن بچه هاتون که خدا اذتون راضی 😌 😌 😌 😌 باشه
۰
۰
پاسخ دادن
افتتاح برخط گلخانه فلفل دلمه‌ای فارس
سقف افزایش اجاره‌بهای سال ۱۴۰۵ در فارس ۳۲ درصد تعیین شد
اجرای پروژه مهر در هفت هزار و ۸۰۰ مدرسه فارس
آخرین اخبار
سقف افزایش اجاره‌بهای سال ۱۴۰۵ در فارس ۳۲ درصد تعیین شد
اجرای پروژه مهر در هفت هزار و ۸۰۰ مدرسه فارس
افتتاح برخط گلخانه فلفل دلمه‌ای فارس
۱۸۰۰ میلیارد تومان در منطقه ویژه اقتصادی لامرد سرمایه‌گذاری شد
دانشگاه‌ها باید پرچمدار جهاد تبیین باشند
پنجمین سال پویش نذر خون ورزش همگانی فارس در محرم
لزوم برنامه‌ریزی استانی برای مراسم تشییع «قائد شهید امت»
احیای یک قلب خاموش
رونمایی از یادمان شهید عباس بهجت حقیقی در شیراز برگزار شد
سوگواره ملی تعزیه عاشورائیان در لامرد برگزار می‌شود
جهش ۱۰۲ درصدی تولید شمش در فولاد غدیر نی‌ریز
از تخت جمشید تا بهشت گمشده؛ فارس، سرزمینی که سرمایه در آن تاریخ را نجات می‌دهد