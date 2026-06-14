مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از کشف و ضبط ۷۱.۳ لیتر سموم تقلبی و تاریخ گذشته در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد میرزایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به کشف و ضبط ۷۱.۳ لیتر سموم تقلبی، منسوخ و تاریخ گذشته در جریان نخستین مانور سراسری پایش آفتکشها در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این رزمایش طی از ۲۸ واحد عرضه سموم و داروخانههای گیاهپزشکی در سطح شهرستان بازدید شد.
او تصریح کرد: این مانور همزمان با سراسر کشور و با شعار «از مقاومت در جنگ تا امنیت غذایی با پایش آفتکشها و نظارتهای قرنطینهای» و با هدف ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و ساماندهی شبکه توزیع آفتکشها اجرا شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز ادامه داد: در قالب ۳ گروه مشترک بازرسی با حضور نمایندگان مدیریت حفظ نباتات، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی، اداره تعزیرات حکومتی و بازدیدهای میدانی از فروشگاههای سموم، داروخانههای گیاهپزشکی و انبارهای نگهداری آفتکشها انجام شد.
او افزود: در این پایش تخصصی، شاخصهای فنی زنجیره توزیع آفتکشها شامل اصالت سموم، تاریخ مصرف، شرایط نگهداری، درج قیمت، اعتبار پروانه تأسیس، حضور مسئول فنی و ثبت اطلاعات در سامانه مانیتورینگ نهادههای کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت: در نتیجه این نظارتها، سموم تقلبی و تاریخ گذشته مکشوفه جهت تعیین تکلیف قانونی به انبار مدیریت حفظ نباتات استان فارس منتقل شد.
او با اشاره به اقدامات قانونی انجام شده، بیان کرد: برای واحدهای متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شد و به برخی فروشگاهها نیز به علت انقضای پروانه تأسیس یا پروانه مسئول فنی، تذکر و اخطار قانونی برای رفع نواقص داده شد.
میرزایی تأکید کرد: پایش مستمر شبکه توزیع آفتکشها از ارکان مهم نظام حفظ نباتات و تولید محصول سالم است و این نظارتها با هدف کاهش مصرف سموم غیرمجاز، ارتقای سلامت محصولات و تأمین امنیت غذایی جامعه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز