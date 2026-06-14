فرمانده مرزبانی فراجا از کشف بیش از ۲۸۱ کیلوگرم شیشه توسط دریابانان فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در بندر چابهار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا اظهار داشت: مرزداران سیستان و بلوچستان مستقر در چابهار با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد قاچاقچیان موادمخدر برای ورود به داخل کشور در مناطق مرزی دریایی دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مرزداران غیور با اعزام چند تیم پوششی و عملیاتی و اجرای طرح مهار در دریا، منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار داده و توانستند محموله‌های موادمخدر را کشف و قاچاقچیان را زمینگیر کنند.

سردار جاویدان تصریح کرد: دریابانان سلحشور پایگاه دریابانی چابهار توانستند مقدار ۲۸۱ کیلوگرم شیشه را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی با اشاره به دستگیری ۴ سوداگر مرگ و توقیف یک دستگاه خودرو و یک فروند شناور، خاطرنشان کرد: مرزداران مجاهد مرزبانی بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی تیزبین، امنیتی مثال‌زدنی را برای ملت بزرگ ایران در سرحدات کشورمان به ارمغان خواهند آورد.

منبع: پلیس فراجا