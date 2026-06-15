باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - میثم شرافتینیا، کارشناس اقتصادی درمورد اهمیت اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به این دلیل از سوی رهبر شهید انقلاب بنا شده است که تابآوری اقتصادی کشور را افزایش دهد.
شرافتینیا ادامه داد: اقتصاد مقاومتی با خارج کردن اقتصاد از فروش محصولاتی که برای کشور صرفاً آورده مالی دارد و هیچ گونه تجارتی در آن وجود ندارد و یا این که این فروش به صورتی نیست که اقتصاد را از بنبستها نجات دهد میتواند کمککننده باشد. در نتیجه، اقتصاد مقاومتی برای این است که این وضعیت را تا حدودی اصلاح کند.
این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: یکی از کاربردهایی که اقتصاد مقاومتی دارد و در سیاستهای کلی آن نیز، بیان شده این است که دیپلماسی اقتصادی خودمان را افزایش دهیم و این موضوع منجر میشود که صادرات کشور افزایش پیدا کند و کالاهایی که به سایر کشورها صادر میکنیم و درآمدی که از آن بدست میآوریم نیز، افزایش پیدا کند و تا حدودی، از اقتصاد تکمحصولی فاصله بگیریم.
شرافتینیا افزود: اقتصاد مقاومتی برای این بنا شده است که ما را از فشار تحریمها و تهدیدهایی که از سمت دشمنان خارجی اعلام میشود خارج کند و تا حدودی، برای کشور نجاتبخش باشد.