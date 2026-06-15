یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد که اقتصاد مقاومتی می‌تواند باعث افزایش تاب‌آوری اقتصادی شود و کشور را از فشار تحریم‌ها و تهدید‌هایی که از سمت دشمنان خارجی اعلام می‌شود خارج کند و تا حدودی، برای کشور نجات‌بخش باشد.   

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - میثم شرافتی‌نیا، کارشناس اقتصادی درمورد اهمیت اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به این دلیل از سوی رهبر شهید انقلاب بنا شده است که تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش دهد.

شرافتی‌نیا ادامه داد: اقتصاد مقاومتی با خارج کردن اقتصاد از فروش محصولاتی که برای کشور صرفاً آورده مالی دارد و هیچ گونه تجارتی در آن وجود ندارد و یا این که این فروش  به صورتی نیست که اقتصاد را از بن‌بست‌ها نجات دهد می‌تواند کمک‌کننده باشد. در نتیجه، اقتصاد مقاومتی برای این است که این وضعیت را تا حدودی اصلاح کند.

این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: یکی از کاربردهایی که اقتصاد مقاومتی دارد و در سیاست‌های کلی آن نیز، بیان شده این است که دیپلماسی اقتصادی خودمان را افزایش دهیم و این موضوع منجر می‌شود که صادرات کشور افزایش پیدا کند و کالاهایی که به سایر کشورها صادر می‌کنیم و درآمدی که از آن بدست می‌آوریم نیز، افزایش پیدا کند و تا حدودی، از اقتصاد تک‌محصولی فاصله بگیریم.

شرافتی‌نیا افزود: اقتصاد مقاومتی برای این بنا شده است که ما را از فشار تحریم‌ها و تهدیدهایی که از سمت دشمنان خارجی اعلام می‌شود خارج کند و تا حدودی، برای کشور نجات‌بخش باشد.  

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برچسب ها: اقتصاد مقاومتی ، شعار سال ، اقتصاد ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اقتصاد مقاومتی خوب و بجا ولی متاسفانه در عمل برای قشر مستضعف جامعه بدبختی و محرومیت و درد رنج نداری و فقر و نکبت و نداری ولی برای ثروتمندان ثروت بیشتر بر اثر تحریم و محاصره اقتصادی داخلی و خودروهای چند ده میلیاردی بسیار لوکس و کولر های گازی عالی و بهترین امکانات زندگی بوده است تاکنون
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