باشگاه خبرنگاران جوان - قائممقام رادیو فرهنگ و مدیر گروه ادب و هنر این شبکه، از تولد یک برنامک تخصصی خبر داد که قصد دارد در سفرهایی کوتاه، اما عمیق، غبار فراموشی را از چهره نامآوران ادبیات فارسی بزداید. «قرار هفته» تلاشی برای بازگرداندن شعر به متن زندگی روزمره و پیوند دوباره ذهن جامعه با میراث فاخر نظم فارسی است.
در روزگاری که سرعت رسانهها مجالی برای تأمل در گنجینههای کهن باقی نگذاشته است، رادیو فرهنگ با طراحی یک قالب نوین برنامهسازی، گامی تازه برای صیانت از هویت ادبی کشور برداشته است.
منصوره کردی، مدیر گروه «ادب و هنر» و قائممقام رادیو فرهنگ با تشریح جزئیات این برنامه فرهنگی بیان داشت: ادبیات فارسی، شناسنامه و هویت ملی ماست. ما در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با هدف ترویج و تکریم این گنجینههای بیبدیل، تصمیم گرفتیم برنامهای را طراحی کنیم که با آهنگِ زندگی امروز همخوانی داشته باشد. بر همین اساس، برنامک تخصصی «قرار هفته» به جدول پخش شبکه اضافه شده است تا هر هفته، دریچهای تازه به دنیای یکی از شاعران بزرگ این مرزوبوم باز کند.
تلاقی تخصص و صمیمیت در روایتگری ادبی
کردی با اشاره به ساختار محتوایی این برنامه افزود: یکی از آسیبهای جدی در حوزه رسانه، فاصله گرفتن نسل جدید از مفاخر ادبی است. "قرار هفته" در هر قسمت به سراغ یک چهره شاخص از شاعران معاصر یا کلاسیک میرود. ما در این برنامه صرفاً به بیان تاریخ تولد و وفات بسنده نمیکنیم، بلکه به دنبال یک معرفی جامع از جایگاه هنری و زیستنامه شاعر هستیم. در واقع، منتخب اشعار هر شاعر با نگاهی تازه مورد واکاوی، خوانش و بررسی قرار میگیرد تا مخاطب حس کند شعر، هنری زنده و تپنده است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم تخصصگرایی در برنامههای ادبی تصریح کرد: این برنامه تلاش دارد تا با ایجاد فضایی صمیمانه و در عین حال کاملاً تخصصی، مخاطبان علاقهمند را با ابعاد پنهان و ظرافتهای زبانی شعر فارسی آشنا کند. هدف ما این است که "قرار هفته" به عنوان یک مرجع شنیداری معتبر برای شناخت دقیقتر نوابغ ادبیات کشور عمل کند. ما میخواهیم شنونده در این پنج دقیقه، عصارهای از اندیشه و سبک شعری بزرگانی را دریافت کند که قرنهاست فرهنگ ما را نمایندگی میکنند.
پاسداری از چراغ شعر در فضای رسانهای
مدیر گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، با نگاهی راهبردی به نقش این برنامک در سبد شنیداری مخاطبان گفت:"قرار هفته" برنامهای پنجدقیقهای است، اما در همین زمان کوتاه، مخاطبان را به سفری شنیدنی میبرد. انسجام میان زندگی، سبک شعری، اندیشه و آثار شاعران برجسته کلاسیک یا معاصر در این برنامه بهگونهای طراحی شده که بستری برای انس بیشتر نسل جوان با میراث فاخر نظم فارسی فراهم آید. ما معتقدیم اگر روایتگری درستی از مفاخرمان داشته باشیم، نسل جوان خودبهخود به سمت این میراث جذب میشود.
قائممقام رادیو فرهنگ در پایان خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ما در رسانه این است که اجازه ندهیم چراغ شعر و ادب خاموش شود. "قرار هفته" تعهد ما به تاریخ و فرهنگ ایران است تا در هیاهوی رسانههای نوین، صدای نوابغ ادبیمان همواره شنیده شود. این برنامه نه تنها یک یادآوری، بلکه یک حرکت استراتژیک برای روشن نگه داشتن چراغ شعر و ادب در فضای رسانهای کشور است تا پیوند میان واقعیتهای فرهنگی و ذهن جامعه، مستحکم باقی بماند.
گفتنی است این برنامک تخصصی از هفته دوم خردادماه در جدول پخش رادیو فرهنگ قرار گرفته و علاقمندان میتوانند هر هفته با یکی از قلههای شعر و ادب ایرانزمین همراه شوند.
منبع: رایدو فرهنگ