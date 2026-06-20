عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به سطح زیرکشت زعفران، پتانسیل صادرات ۵۰۰ تن زعفران و ارزآوری حداقل یک میلیارد دلار به بازار‌های هدف وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر بازار از روند ثبات نسبی برخوردار است، هر چند در ماه های اخیر جهش قیمتی را در بازار تجربه کردیم.

به گفته وی، اکنون در بحث صادرات با چالش هایی روبرو هستیم به طوریکه از طریق کشورهای ثالث برای امر صادرات اقدام می کنیم که انتظار می رود هر چه سریع تر این موضوع بدلیل نیاز بازارهای دنیا به زعفران ایرانی و تقاضاهای متعدد از سوی کشورها برای خرید مرتفع شود.

حسینی ادامه داد: اگر کشوری همچون افغانستان زعفران ایرانی را قاچاق می کند و از آنجا مجدد با اسم زعفران افغانستان به کشورهای مقصد صادر می شود، این امر پدیده زودگذر خواهد بود و هرگز نخواهد توانست جایگاه واقعی را تصاحب کند که با رفع موانع نیاز زعفران دنیا را پاسخگو خواهیم بود چراکه هیچ کشوری از لحاظ کیفیت قادر به رقابت با کیفیت بزرگترین تولیدکننده نیستند.

عضو شورای ملی زعفران قیمت هر کیلو زعفران دسته ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان و زعفران سوپر نگین ۲۵۵ تا ۲۷۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: وضعیت بازار منوط به رفع موانع تحمیلی بر کشور ما و ایجاد آرامش نسبی است و تا زمان ورود محصول جدید، نیاز بازارهای دنیا را تامین خواهیم کرد و امسال بدلیل شرایط مساعد اقلیمی، تولید زعفران رشد چشمگیری خواهد داشت به طوریکه قادر به تامین کل نیاز زعفران دنیا هستیم.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که از ۱۳۰ هزار هکتار سطح زیرکشت زعفران، کل زعفران مورد نیاز دنیا را با بهترین کیفیت تامین کنیم.

حسینی افزود: با توجه به آنکه چندماه تا فصل برداشت زمان باقی است، از این رو نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به افزایش تولید داشت، اما آنچه مسلم است هر چقدر تولید بیشتری داشته باشیم و موانع صادرات را رفع کنیم، قادر به تامین و تولید زعفران با بهترین کیفیت هستیم، چنانچه موانعی نداشته باشیم

وی گفت: اگر سالانه حداقل ۵۰۰ تن زعفران صادر کنیم حداقل یک میلیارد دلار درآمد ارزی خواهیم داشت ، البته این امر مشروط به رفع موانع صادراتی است.

برچسب ها: تولید زعفران ، قیمت زعفران ، صادرات زعفران
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