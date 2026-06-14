باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - احمد قره‌باغیان مديرعامل سازمان انتقال خون ایران در نشست خبری روز جهانی اهدای خون گفت: ذخیره خون کشور در اسفند ۱۴۰۳ در حدود ۵ روز بود و این میزان اکنون به ۱۲ روز رسیده است. در کشورهای پیشرفته میزان ذخایر خون بین ۷ تا ۸ روز است.

به گفته وی، جامعه سالمندی برای اهدای خون زنگ خطری جدی محسوب می شود زیرا میزان مصرف خون در بین سالمندان افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: در امر اهدای خون مشارکت جوانان زیر ۲۵ سال بیش از ۱۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی بیماران اقدام به مسافرت کرده و‌کار تامین آنها و‌به ویژه بیماران خاص مانند تالاسمی و هموفیلی با دقت و برنامه ریزی بیشتری انجام شده است.

مدیر عامل سازمان انتقال خون تاکید کرد: میزان مصرف خون در دوران جنگ تحمیلی تنها حدود ۷ درصد کاهش پیدا کرده است. بیماران تالاسمی در جنگ تحمیلی اقدام به مسافرت به شهرهای دیگری داشتند که باید خون مورد نیاز این بیماران تامین می‌شد.

وی بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد که از هر ۱۰۰۰ نفر یک فرد دارای گروه خونی نادر است. در سازمان انتقال خون بانک گروه های خونی نادر راه اندازی شده‌ است.

وی تاکید کرد: تولید پلاکت به روش آفر زیست یکی دیگر از برنامه‌های سازمان انتقال خون است. مطالعات نشان می دهد که افراد هفته ای دوبار مجاز بوده تا پلاکت خود را اهدا کند و هر واحد پلاکت جان بک بیمار را نجات می دهد.‌

وی تاکید کرد: ذخایر خون در دوران قبل از جنگ حدود ۵ روز بود که الان ذخایر خون به تدریج افزایش پیدا کرده و تاکنون به بیش از ۱۲ روز رسیده است.

وی تاکید کرد: بخشی از تجهیزات انتقال خون در داخل تولید می شود و فعلا مشکل خاصی در زمینه تامین تجهیزات و ملزومات اهدای خون نداریم و به صورت مرتب در حال سفارش تجهیزات خارجی و داخلی هستیم. تحریم‌ها به بیماران و سیستم اهدای خون می‌تواند آسیب وارد کند.

احمد قره باغیان ادامه داد: میزان مشارکت بانوان در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ در حدود ۷۹ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مجوز استخدام ۱۵۰ نفر را برای سازمان انتقال خون را از سازمان اداری استخدامی کشور اخذ کرده ایم.

قره باغیان تصریح کرد: میزان مشارکت جوانان در حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است.

وی ادامه داد: بانک سلول بنیادی خون مغز استخوان با حضور ۶۰۰ هزار نفر راه اندازی شده‌ و برنامه ریزی کرده‌ایم تا این آمار به یک میلیون نفر برسد.