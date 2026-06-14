باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - داریو آمودی، مدیرعامل شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک، روز چهارشنبه در مصاحبه با بلومبرگ ادعاکرد که استفاده از هوش مصنوعی در حمله ایالات متحده به یک مدرسه دخترانه در میناب که منجر به کشته شدن نزدیک به ۱۶۰ نفر، عمدتاً کودک شد، خطوط قرمز این شرکت را نقض نکرده است.
نیروهای آمریکایی در اولین روز تجاوز به ایران در فوریه، با یک موشک تاماهاوک به این مدرسه حمله کردند. گزارش شده است که این مدرسه بر اساس دادههای منسوخ شده توسط نرمافزار تجزیه و تحلیل و نظارت شرکت پالانتیر، که از مدل هوش مصنوعی کلود آنتروپیک استفاده میکند، هدف قرار گرفت. آمودی در پاسخ به این سوال که آیا هوش مصنوعی شرکتش در این حمله مرگبار نقش داشته است، گفت: «ما دقیقاً نمیدانیم این مدلها چگونه استفاده شدند... و آنچه شما در مورد آن صحبت میکنید یک مورد استفاده است که حتی خطوط قرمز ما را نقض نمیکند.»
آمودی افزود که در حالی که هوش مصنوعی به ارتش کمک میکند، «یک انسان، آن تصمیم نهایی را گرفته است.» وی بر مخالفت آنتروپیک با سلاحها و سیستمهای تصمیمگیری کاملاً خودمختار تأکید کرد. ارتش آمریکا پذیرفته است که به طور فعال از پالانتیر برای انتخاب اهداف در جنگ علیه ایران استفاده میکند.
ماه گذشته، پنتاگون اعلام کرد که با شرکتهای برتر هوش مصنوعی آمریکا از جمله گوگل، آمازون وب سرویسز، اسپیسایکس، اوپنایآی، انویدیا و مایکروسافت قراردادهایی منعقد کرده است. چند هفته پیش از آن، الکس کارپ، مدیرعامل پالانتیر، «عصر جدیدی» از برتری نظامی ایالات متحده با قابلیت هوش مصنوعی را اعلام کرده بود.
به گفتهی زک وورهیس، افشاگر گوگل و از افراد داخلی پالانتیر، دفاع غولهای هوش مصنوعی از نظارت و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ، یک «مشکل» بزرگ است.
او روز پنجشنبه در گفتوگو با RT، ضمن بحث در مورد گزارشهایی مبنی بر اینکه دادههای مخفیانه جمعآوریشده از بازیکنان پوکمون گو طی سالهای متمادی احتمالاً برای افزایش قابلیتهای نقشهبرداری ارتش آمریکا استفاده شده است، گفت: «مثل این است که بگوییم 'هی، ببینید، اگر ما... دادههای بسیار دقیقی از کشور شما به دست آوریم، دیگر مدرسه دخترانهای را بمباران نمیکنیم'».
وُرهیس با هشدار در مورد اینکه غولهای هوش مصنوعی ایالات متحده در تلاش برای دستیابی به یک مزیت نظامی، به طور فزایندهای در حال لغو مقررات هستند، گفت: «نحوه ارائه این موضوع به این صورت است که اگر اطلاعات خوبی نداشته باشند، فقط خسارت جانبی خواهند دید.»
منبع: آرتی