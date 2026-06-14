باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - مهندس دارابی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به کاهش تولید در سال گذشته به دلیل خشکسالی افزود: «با وجود این چالش، با برنامه‌ریزی انجام‌شده و تدابیر اتخاذ شده، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین گندم، آرد و نان در استان نداشتیم و زنجیره تأمین کالاهای اساسی بدون مشکل مدیریت شد.»

وی با بیان اینکه فرآیند خرید تضمینی گندم طبق روال هر سال از بهمن‌ماه آغاز می‌شود، توضیح داد: مراکز خرید پس از ارزیابی‌های فنی، کنترل کیفی و تأیید کمیته‌های تخصصی در سطح استان، مجوز فعالیت دریافت می‌کنند و محصول کشاورزان را تحویل می‌گیرند.

دارابی ادامه داد: هدف اصلی، تسهیل تحویل گندم توسط کشاورزان و جلوگیری از هرگونه دغدغه در فرآیند خرید است؛ به همین منظور مراکز خرید به‌گونه‌ای ساماندهی می‌شوند که کشاورزان بتوانند محصول خود را بدون مشکل تحویل دهند.

کنترل کیفیت؛ تعیین‌کننده قیمت واقعی گندم

مدیرکل غله لرستان با اشاره به روند آزمایش و کنترل کیفی گندم گفت: تمامی محموله‌های تحویلی ابتدا نمونه‌برداری شده و پس از بررسی شاخص‌های کیفی مانند «جدول پاکی»، قیمت‌گذاری نهایی انجام می‌شود. به گفته او، کیفیت بالاتر گندم می‌تواند منجر به خرید با قیمت بهتر برای کشاورزان شود.

وی با تأکید بر اجرای طرح «از مزرعه تا سفره» افزود: گندم پس از خرید به سیلوها و کارخانجات آرد ارسال می‌شود و در نهایت به نان به عنوان کالای اساسی مردم تبدیل می‌گردد.

دارابی همچنین با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره کیفیت نان اظهار داشت: کیفیت نان به عوامل مختلفی از جمله کیفیت گندم، فرآیند تولید آرد، مهارت نانوا و شرایط تخمیر خمیر وابسته است.

نظارت هوشمند بر نانوایی‌ها و مقابله با تخلفات

وی از اجرای نظارت‌های سیستمی بر نانوایی‌ها خبر داد و گفت: تمام تراکنش‌های نانوایی‌ها از طریق کارت‌خوان‌های هوشمند و سامانه نان رصد می‌شود و هرگونه تخلف از جمله «سبک‌فروشی» یا تراکنش‌های غیرمتعارف منجر به کاهش سهمیه و برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل غله لرستان همچنین تأکید کرد: بازدیدهای میدانی و نظارت مشترک دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت مستمر در حال انجام است و در صورت مشاهده تخلف، پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد و حتی لغو پروانه در دستور کار قرار می‌گیرد.

پاسخ به دغدغه مردم درباره دلالی و قیمت نان

دارابی در بخش دیگری از سخنانش درباره نگرانی‌ها از وجود واسطه‌ها و اختلاف قیمت آرد و نان گفت: بخشی از این موضوع ناشی از تحویل گندم توسط برخی کشاورزان به واسطه‌ها و همچنین شرایط بازار است، اما در سطح استان، تأمین و توزیع گندم از مسیر رسمی و کارخانه‌های داخلی انجام می‌شود و لرستان از استان‌های دارای کمترین تخلف در این حوزه است.

مدیرکل غله لرستان در پایان با تأکید بر تداوم نظارت‌ها و بهبود کیفیت نان گفت: هدف اصلی مجموعه، تأمین پایدار نان مردم، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از هرگونه تخلف در زنجیره تولید و توزیع است.