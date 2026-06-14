مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شرایط مختلف شهری، از روند اجرای پروژه اتصال خطوط مترو به مراکز درمانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نعمت‌الله فرزان‌پور با بیان اینکه موضوع تنها به شرایط بحرانی محدود نمی‌شود و تهران در مواجهه با انواع بحران‌های احتمالی نیازمند تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی است، اظهار کرد: لازم است شبکه حمل‌ونقل شهری به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان اتصال مستقیم به مراکز حیاتی از جمله بیمارستان‌ها فراهم باشد.

وی افزود: این اتصال می‌تواند از طریق شبکه‌های مختلف حمل‌ونقل از جمله حمل‌ونقل سطحی و زیرزمینی انجام شود و در همین راستا توسعه خطوط مترو به مراکز درمانی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به یکی از پروژه‌های در حال اجرا گفت: نخستین نقطه‌ای که برای این طرح انتخاب شده، اتصال خط ۷ مترو به بیمارستان امام خمینی (ره) است و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

فرزان‌پور ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از عملیات حفاری تونل اتصال انجام شده و این پروژه به طور میانگین حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه تلاش مجموعه مدیریت شهری بر تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه متمرکز شده است، تصریح کرد: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال جاری، اتصال این مسیر به بهره‌برداری برسد و دسترسی مستقیم مترو به یکی از مراکز درمانی مهم پایتخت برقرار شود.

مدیرعامل شرکت مترو تهران تأکید کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی علاوه بر ارتقای تاب‌آوری شهری در شرایط بحرانی، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات درمانی و کاهش بار ترافیکی اطراف مراکز بیمارستانی داشته باشد.

برچسب ها: متروی تهران ، ایستگاه مترو
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
عالییه ولی خوبه مثل بیشتر کشورها برای مردم پناهگاه در داخل هر شهری درنظر گرفته بشه و احداث بشه البته ان شاء الله که دیگه هرگز نیاز نشه ولی در شرایط سخت مردم عزیزمان محفوظ بمانند
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