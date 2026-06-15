مدیر عامل صندوق پنبه گفت: با استمرار روند عدم پرداخت یارانه و نبود برنامه و ایجاد زیرساخت‌های لازم امکان دستیابی به خودکفایی پنبه وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدحسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه با بیان اینکه کشت بهاره پنبه به پایان رسیده است، گفت: کشاورزان سطح کشت زیادی به کشت پنبه اختصاص ندادند و برخی کشاورزان شروع به کشت دوم پنبه کردند، اما با این وجود افزایش چندانی سطح زیرکشت نخواهد داشت چراکه کشاورزان استان های مازندران و گلستان که آب کافی در اختیار دارند، اراضی را کشت شالی اختصاص می دهند.

به گفته وی، یکی از مسائل مهم در کشت پنبه، تخم‌ پنبه است که حدود ۵۰ درصد وزن وش کشاورزان را تشکیل می دهد، متاسفانه با عنایت بر اینکه بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز وارداتی است، اما توجهی به این دانه روغنی نمی شود، بنابراین این دانه روغنی صرف خوراک دام می شود و به رغم پیگیری های مکرر، وزارت جهاد امتیازی برای این دانه قائل می شوند و به احتمال زیاد این دانه روغنی امسال هم سر از دامداری ها در می آورد.

کاویانی ادامه داد: با توجه به آنکه دوره رشد زراعت پنبه در فصل تابستان است، از این رو همانند هر محصول کشاورزی اگر آب مورد نیاز در اختیارش قرار نگیرد، نمی توان انتظار داشت که عملکرد مناسبی داشته باشد.

مدیر عامل صندوق پنبه افزود: کشاورزان مطلع هستند که امسال درفصل تابستان با قطعی برق روبرو شویم و همین امر سبب شده تا کشاورزانی که از آب چاه این محصول را آبیاری می کنند، امکان تامین نیاز آبی گیاه در زمان مناسب را ندارند که براین اساس نمی توان انتظار داشت که عملکرد مزارع پنبه از ۲ تا ۲.۵ تن در هکتار بیشتر باشد، درحالیکه کشورهای دارای شرایط مناسب ۴.۵ تا ۵ تن در هکتار محصول می گیرند.

به گفته وی، امسال همانند سنوات قبل پیش بینی می شود که برای تامین پنبه مورد نیاز صنعت نساجی نیاز به واردات ۱۰۰ هزار تن پنبه خواهیم داشت که تخصیص ارز یارانه ای به صنعت نساجی با انتقاد و دلسردی کشاورزان روبروست.

این مقام مسئول سطح زیرکشت پنبه را ۸۰ هزار هکتار برآورد کرد و افزود: امسال پیش بینی می شود که ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن وش برداشت شود که از این میزان ۶۰ هزار تن الیاف پنبه استحصال می شود که با توجه به نیاز ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تن پنبه صنعت نساجی، نیازمند واردات ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تن محصول هستیم.

وی با اشاره به تاثیر قطعی برق بر تولید پنبه بیان کرد: هر گیاهی به میزان معینی آب برای تولید حداکثری نیاز دارد که این میزان آب در زمان مناسب باید در اختیار محصول قرار بگیرد، بنابراین با قطعی برق در فصل تابستان و عدم پراکنش مناسب نباید انتظار داشت که مزارع پنبه حداکثر عملکرد را داشته باشند.

مدیر عامل صندوق پنبه با اشاره به مقایسه قیمت پنبه داخلی و خارجی افزود: قیمت پنبه در داخل وابسته به ۲ عامل ارز تخصیصی به واردات و نرخ جهانی است، از طرفی صنایع نساجی انتظار دارند که قیمت پنبه داخلی بیش از پنبه خارجی نباشد که در شرایط فعلی قیمت پنبه خارجی یک دلار و ۸۰ تا یک دلار و ۹۰ سنت است که با توجه به نرخ ارز تالار دوم به واردات، قیمت پنبه داخلی به رغم اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی وزارت جهاد نباید بیش از الیاف پنبه خارجی باشد، درحالیکه بسیاری از کشورهای دنیا یارانه هایی به پنبه اختصاص می دهند که همین امر موجب شده تا پنبه از قیمت واقعی کمتر باشد که متاسفانه در کشور ما یارانه ای به کشاورزان پنبه کار داده نمی شود که در نهایت بدلیل عرضه محصول کمتر از قیمت تمام شده، کشاورزان رغبتی به کشت پنبه بویژه در استان های گلستان و مازندران ندارند.

وی درباره آخرین وضعیت برنامه خودکفایی پنبه گفت: اکنون بحث خوداتکایی پنبه مطرح است که با گذشت چندسال از برنامه هفتم به اهداف برنامه دسترسی پیدا نکردیم و با استمرار این شرایط به خوداتکایی نخواهیم رسید، گفتنی است با عدم پرداخت یارانه به کشت پنبه نباید انتظار افزایش سطوح کشت پنبه را داشته باشیم؛ بنابراین دستیابی به اهداف برنامه نیازمند زیرساخت و برنامه است.

برچسب ها: تولید پنبه ، واردات پنبه ، کشت پنبه
خبرهای مرتبط
۳۰ درصد پنبه نیاز صنعت نساجی در داخل تامین می‌شود
۵۰ درصد پنبه صنعت نساجی در داخل تامین می‌شود
سطح زیرکشت پنبه ۳۰ درصد افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
آخرین اخبار
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند 
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
آغاز بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور/ بزودی عملیات احداث نخستین توربین ملی کلاس F کشور آغاز خواهد شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی برای ارتقای زیرساخت‌ها در حاشیه شهرها
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
احیای پالایشگاه سوم پارس جنوبی به پیشرفت ۹۰ درصدی رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
حمایت از کسب‌وکار‌ها تا انتهای شرایط اضطرار ادامه یابد
از خرید میوه تا بنزین؛ دیجی‌کارت کجا به درد می‌خورد؟
نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده
وضعیت ترافیکی محورهای کشور اعلام شد/ تردد روان در بیشتر جاده‌ها
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری تیرماه از روز چهارشنبه
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت اصلی دولت چهاردهم است
وزیر اقتصاد: جهاد اقتصادی با همکاری دولت و بخش خصوصی ادامه دارد
نوری قزلجه: ۷۲ هزار فرصت شغلی با افتتاح ۲۲۰۰ پروژه کشاورزی ایجاد می‌شود