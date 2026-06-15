باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدحسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه با بیان اینکه کشت بهاره پنبه به پایان رسیده است، گفت: کشاورزان سطح کشت زیادی به کشت پنبه اختصاص ندادند و برخی کشاورزان شروع به کشت دوم پنبه کردند، اما با این وجود افزایش چندانی سطح زیرکشت نخواهد داشت چراکه کشاورزان استان های مازندران و گلستان که آب کافی در اختیار دارند، اراضی را کشت شالی اختصاص می دهند.

به گفته وی، یکی از مسائل مهم در کشت پنبه، تخم‌ پنبه است که حدود ۵۰ درصد وزن وش کشاورزان را تشکیل می دهد، متاسفانه با عنایت بر اینکه بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز وارداتی است، اما توجهی به این دانه روغنی نمی شود، بنابراین این دانه روغنی صرف خوراک دام می شود و به رغم پیگیری های مکرر، وزارت جهاد امتیازی برای این دانه قائل می شوند و به احتمال زیاد این دانه روغنی امسال هم سر از دامداری ها در می آورد.

کاویانی ادامه داد: با توجه به آنکه دوره رشد زراعت پنبه در فصل تابستان است، از این رو همانند هر محصول کشاورزی اگر آب مورد نیاز در اختیارش قرار نگیرد، نمی توان انتظار داشت که عملکرد مناسبی داشته باشد.

مدیر عامل صندوق پنبه افزود: کشاورزان مطلع هستند که امسال درفصل تابستان با قطعی برق روبرو شویم و همین امر سبب شده تا کشاورزانی که از آب چاه این محصول را آبیاری می کنند، امکان تامین نیاز آبی گیاه در زمان مناسب را ندارند که براین اساس نمی توان انتظار داشت که عملکرد مزارع پنبه از ۲ تا ۲.۵ تن در هکتار بیشتر باشد، درحالیکه کشورهای دارای شرایط مناسب ۴.۵ تا ۵ تن در هکتار محصول می گیرند.

به گفته وی، امسال همانند سنوات قبل پیش بینی می شود که برای تامین پنبه مورد نیاز صنعت نساجی نیاز به واردات ۱۰۰ هزار تن پنبه خواهیم داشت که تخصیص ارز یارانه ای به صنعت نساجی با انتقاد و دلسردی کشاورزان روبروست.

این مقام مسئول سطح زیرکشت پنبه را ۸۰ هزار هکتار برآورد کرد و افزود: امسال پیش بینی می شود که ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن وش برداشت شود که از این میزان ۶۰ هزار تن الیاف پنبه استحصال می شود که با توجه به نیاز ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تن پنبه صنعت نساجی، نیازمند واردات ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تن محصول هستیم.

وی با اشاره به تاثیر قطعی برق بر تولید پنبه بیان کرد: هر گیاهی به میزان معینی آب برای تولید حداکثری نیاز دارد که این میزان آب در زمان مناسب باید در اختیار محصول قرار بگیرد، بنابراین با قطعی برق در فصل تابستان و عدم پراکنش مناسب نباید انتظار داشت که مزارع پنبه حداکثر عملکرد را داشته باشند.

مدیر عامل صندوق پنبه با اشاره به مقایسه قیمت پنبه داخلی و خارجی افزود: قیمت پنبه در داخل وابسته به ۲ عامل ارز تخصیصی به واردات و نرخ جهانی است، از طرفی صنایع نساجی انتظار دارند که قیمت پنبه داخلی بیش از پنبه خارجی نباشد که در شرایط فعلی قیمت پنبه خارجی یک دلار و ۸۰ تا یک دلار و ۹۰ سنت است که با توجه به نرخ ارز تالار دوم به واردات، قیمت پنبه داخلی به رغم اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی وزارت جهاد نباید بیش از الیاف پنبه خارجی باشد، درحالیکه بسیاری از کشورهای دنیا یارانه هایی به پنبه اختصاص می دهند که همین امر موجب شده تا پنبه از قیمت واقعی کمتر باشد که متاسفانه در کشور ما یارانه ای به کشاورزان پنبه کار داده نمی شود که در نهایت بدلیل عرضه محصول کمتر از قیمت تمام شده، کشاورزان رغبتی به کشت پنبه بویژه در استان های گلستان و مازندران ندارند.

وی درباره آخرین وضعیت برنامه خودکفایی پنبه گفت: اکنون بحث خوداتکایی پنبه مطرح است که با گذشت چندسال از برنامه هفتم به اهداف برنامه دسترسی پیدا نکردیم و با استمرار این شرایط به خوداتکایی نخواهیم رسید، گفتنی است با عدم پرداخت یارانه به کشت پنبه نباید انتظار افزایش سطوح کشت پنبه را داشته باشیم؛ بنابراین دستیابی به اهداف برنامه نیازمند زیرساخت و برنامه است.