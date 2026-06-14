استاد حوزه علمیه قم گفت: در اسلام هم صلح حدیبیه داشتیم، هم جنگ خندق. هم صلح امام حسن (ع) داشتیم، هم نبرد امام حسین (ع).

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی، استاد حوزه علمیه قم در پاسخ به این سوال که چکار کنیم هم از وضعیت جنگ خارج شویم، هم در مذاکرات منافع ملی‌مان را در نظر بگیریم، گفت: ما در طول تاریخ اسلام فراز و نشیب‌های بسیاری داشتیم. به طور مسلم رویکرد اسلام جنگ نیست. اسلام به دنبال زدودن شرک و نفاق و حاکمیت عدالت و اعتدال است. ولی اگر در این مسیر دشمنان خباثت کنند، مسلمانان می‌جنگند و مقاومت می‌کنند؛ به همین جهت در اسلام هم صلح حدیبیه داشتیم، هم جنگ خندق. هم صلح امام حسن (ع) داشتیم، هم نبرد امام حسین (ع). باید شرایط را در نظر گرفت. در شرایط کنونی بنده باورم این است که عزت ما، اقتدار و خاک ما باید حفظ شود. اسلام و دین ما باید حفظ شود.

حجت‌الاسلام رفیعی با بیان اینکه طبیعتاً تمام جنگ‌ها پایانی دارد، افزود: اینکه دائماً در درگیری باشیم، مورد لحاظ شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ما نیست. رهبرِ شهیدمان در اوجِ اقتدار، اجازه مذاکرات و گفت‌و‌گو‌ها را می‌دادند. با این حال، باید در گفت‌و‌گو‌ها عزت و اقتدار ملی را لحاظ کرد. دشمن هم خصوصیتش این است؛ اگر محکم بایستیم، عقب می‌نشیند؛ اگر عقب بنشینیم، جلو می‌آید. امیدواریم این حوادث اخیر ختم به خیر شود و بتوانیم مقتدرانه از تمامیت ارضی‌مان دفاع کنیم و منتقم خونِ رهبرِ شهیدمان باشیم.