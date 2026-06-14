باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

زخمی شدن ۳ افسر پلیس در پی تیراندازی در فیلادلفیا + فیلم

۳ افسر پلیس در پی تیراندازی فرد مسلح به پلیس در فیلادلفیا زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تیراندازی و درگیری یک فرد مسلح با پلیس در غرب فیلادلفیا، ۳ افسر پلیس زخمی شدند و فرد مسلح جان باخت.

 

مطالب مرتبط
زخمی شدن ۳ افسر پلیس در پی تیراندازی در فیلادلفیا + فیلم
young journalists club

رسوایی پلیس آمریکا؛ کتک‌کاری وحشیانه مقابل دوربین آیفون تصویری + فیلم

زخمی شدن ۳ افسر پلیس در پی تیراندازی در فیلادلفیا + فیلم
young journalists club

رفتار وحشیانهٔ پلیس هلند با یک پناهجوی باردار + فیلم

زخمی شدن ۳ افسر پلیس در پی تیراندازی در فیلادلفیا + فیلم
young journalists club

از خشم نمایشی واشنگتن تا رضایت پنهان از تل‌آویو + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
برخورد شدید بازیکن ازبکستانی به فیلمبردار مسابقات، در بازی با کلمبیا + فیلم
۱۰۲۱

برخورد شدید بازیکن ازبکستانی به فیلمبردار مسابقات، در بازی با کلمبیا + فیلم

۲۸ . خرداد . ۱۴۰۵
عصبانیت اینترنشنال از امتیازهایی که ترامپ مجبور شد به ایران بدهد + فیلم
۶۱۰

عصبانیت اینترنشنال از امتیازهایی که ترامپ مجبور شد به ایران بدهد + فیلم

۲۸ . خرداد . ۱۴۰۵
سباستین ورون، اسطوره فوتبال آرژانتین: مارادونا از لیونل مسی بازیکن بهتری بود + فیلم
۴۰۶

سباستین ورون، اسطوره فوتبال آرژانتین: مارادونا از لیونل مسی بازیکن بهتری بود + فیلم

۲۸ . خرداد . ۱۴۰۵
«فریدون عباسی» و شهدای هسته‌ای؛ روایت ایستادگی و پیشرفت در حسینیه هنر + فیلم
۳۱۸

«فریدون عباسی» و شهدای هسته‌ای؛ روایت ایستادگی و پیشرفت در حسینیه هنر + فیلم

۲۸ . خرداد . ۱۴۰۵
برداشت گوشواره‌های طبیعت در قائنات + فیلم
۳۱۱

برداشت گوشواره‌های طبیعت در قائنات + فیلم

۲۸ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha