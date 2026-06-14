زخمی شدن ۳ افسر پلیس در پی تیراندازی در فیلادلفیا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u06cc\u06a9 \u0641\u0631\u062f \u0645\u0633\u0644\u062d \u0628\u0627 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u063a\u0631\u0628 \u0641\u06cc\u0644\u0627\u062f\u0644\u0641\u06cc\u0627\u060c \u06f3 \u0627\u0641\u0633\u0631 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0641\u0631\u062f \u0645\u0633\u0644\u062d \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a.\n\u00a0\n