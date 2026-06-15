رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: حذف ارز ترجیحی و تغییر روزانه نرخ ارز مبادله منجر به افزایش قیمت شیرخام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید احمد مقدسی رئیس انجمن گاوداران گفت: حذف ارز ترجیحی و تغییر روزانه نرخ ارز مبادله منجر به افزایش قیمت شیرخام شد.

به گفته وی، با وجود افزایش نرخ ارز به ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان توانستیم شیرخام تولید کنیم که تبدیل به لبنیات، شیرخشک و کره شود به طوریکه صادرات سوپاپ اطمینان تولید است و به نحوی به تولیدکننده کمک کند تا محصول روی دستش نماند.

مقدسی ادامه داد: اگر ارز ترجیحی حذف نمی شد، بدلیل چالش های متعدد تولید نابود شده بود و دولت به موقع آن را حذف کرد، چنانچه این امر صورت نمی گرفت، همانند اوایل انقلاب ناگریز به تامین شیر و لبنیات از خارج بودیم.

رئیس انجمن صنفی گاوداران حداقل قیمت هر بطری شیر در اتحادیه اروپا ۱.۱۰ سنت یوروست، گفت: در حال حاضر با احتساب دلار آزاد بالای ۲۲۰ هزار تومان است، درحالیکه قیمت در کشور ما پایین تر از این رقم است.

برچسب ها: تولید شیرخام ، قیمت شیر خام
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
از کجا قیمت دلار را اوردید که بالای 220 تومنه ؟؟؟ دلار 170 تومنه می خواهید لبنیات را هر روز گرون کنید گردن دلار نندازید.
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