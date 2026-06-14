باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو در آئین رونمایی از تجهیزات و راه اندازی مراکز آموزشی تخصصی انرژی خورشیدی در ۱۷ مرکز آموزشی کشور گفت: برنامه‌ریزی کردیم ظرفیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان سال به بیش از ۱۲ هزار مگاوات برسد؛ اکنون بیش از ۱۰۰ هزار ساختگاه فعال در ۳۱ استان کشور داریم.

او افزود: نکته مهم این است از سطحی به سطح دیگر می‌خواهیم وارد شویم به دنبال این هستیم که اینورتر‌ها و ذخیره‌ساز‌ها استفاده کنیم؛ استفاده از اینورتر‌های متصل به شبکه یک باب جدید است.

او می‌گوید: به دنبال این هستیم تمرکز را به سمت نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و انشعابی ببریم حتما این موضوع نیازمند آموزش لازم است.

طرزطلب اظهار کرد: برنامه‌ریزی کردیم ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه کوچک مقیاس را عملیاتی کنیم؛ نیروگاه‌های تجدیدپذیر فقط خورشیدی نیستند و نیروگاه‌های بادی هم هستند