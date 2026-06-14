باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هیأت و تشکل‌های دینی شعار مشترک هیأت‌های مذهبی در محرم ۱۴۰۵ را «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» با هشتگ #نحن_المنتقمون اعلام کرد، شعاری که به گفته رئیس این سازمان، پس از طی فرآیندی چندمرحله‌ای و با رأی عموم هیأت‌ها انتخاب شده و قرار است در کنار حفظ استقلال هیأت‌ها، پیوندی محتوایی و راهبردی میان خیمه‌های حسینی ایجاد کند.

سال گذشته نیز همزمان با جنگ ۱۲ روزه، شعار «ایران، حسین تا ابد پیروز است» به عنوان شعار مشترک هیأت‌های مذهبی برگزیده شده بود، شعاری که به گفته حجت‌الاسلام مجید باباخانی، امتداد آن را می‌توان در شعار محرم امسال نیز مشاهده کرد.

حجت‌الاسلام مجید باباخانی، رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی، درباره فرآیند انتخاب شعار مشترک محرم ۱۴۰۵ می‌گوید که مثل همه سال‌ها، خط محتوایی محرم با همفکری علما، مبلغین و عناصر راهبردی عرصه هیأت به یک نتیجه واحد رسید. آن خط محتوایی به نخبگان جریان هیأت‌های مؤثر، مداحان و اهل هیأت پیشنهاد شد تا شعار‌های خود را ارائه دهند. شعرا نیز در این فرآیند حضور داشتند و از بین شعر‌ها و شعار‌هایی که پیشنهاد شده بود، حدود ۵۰ شعار در انتخاب اولیه برگزیده شد. از میان آنها چهار شعار به عنوان چهار منتخب نهایی انتخاب و به رأی عموم هیأت‌ها گذاشته شد و در نهایت شعار در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم به عنوان شعار برگزیده انتخاب شد.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی درباره هدف تعیین شعار مشترک برای هیأت‌ها تأکید می‌کند که موضوع شعار مشترک از سال‌ها پیش توسط بعضی از هیأت‌ها، تشکل‌های شاخص و هیأت‌های ویژه کشور آغاز شده بود که مجموعه جامعه ایمانی مشعر آن را با قوت بیشتری ادامه داد. سازمان هیأت نیز در شش، هفت سال اخیر تلاش کرده است انسجامی در این موضوع ایجاد کند که الحمدلله با همراهی همه شبکه‌ها از جمله جامعه ایمانی مشهد شکل گرفته است.

او ادامه می‌دهد: هدف این است که هر هیأت شعار خودش را داشته باشد، اما یک شعار مشترک بتواند باعث پیوند محتوایی و راهبردی همه هیأت‌ها در کنار یکدیگر شود؛ در واقع آن نخ تسبیحی باشد که هیأت‌ها را به همدیگر پیوند می‌زند.

از «ایران، حسین تا ابد پیروز است» تا «خونخواه و جانفداییم»

باباخانی درباره تفاوت شعار امسال با شعار سال گذشته می‌گوید: شعار سال گذشته که در ایام جنگ ۱۲ روزه انتخاب شد، به نوعی در شعار امسال نیز سریان و امتداد پیدا کرده است. ایران، حسین تا ابد پیروز است همچنان شعاری زنده، جاری و معنادار است، اما حوادث تلخی که در این مدت رقم خورد و به شهادت رهبر شهید، امام جامعه و مقتدای ما انجامید، مفهوم جان‌فدایی و خونخواهی را برای انقلاب اسلامی به موضوعی با اهمیت ویژه تبدیل کرد.

وی می‌افزاید: خونخواهی خون رهبر شهیدمان و نوع عملی که دشمن و آمریکا برای تغییر نظام اسلامی و از بین بردن ارزش‌های نظام انجام داده‌اند، موجب شد مردم ندای جان‌فدا شدن برای آرمان‌ها را سر دهند و بیش از ۱۰۰ روز در میدان‌ها باشند. این جان‌فدایی و این خونخواهیِ خون امام شهید در شعار امسال تجلی دارد و این افق بالاتری از ایران، حسین تا ابد پیروز است را به نمایش گذاشته است.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی درباره مهم‌ترین پیام شعار امسال برای جامعه هیأت‌های مذهبی تأکید می‌کند: مهم‌ترین پیام شعار امسال این است که ما با توسل به دستگاه امام حسین (ع) و با الگو گرفتن از امام حسین (ع)، خونخواه خون رهبر شهیدمان هستیم؛ رهبری که دنباله‌رو مکتب اباعبدالله بوده و خودش سفره‌دار هیأت‌های مذهبی و سرسلسله هیأتی‌های کشور بوده است.

او ادامه می‌دهد: ما خونخواه او هستیم و با درس گرفتن از مکتب اباعبدالله، جان‌فدای ارزش‌های این انقلاب هستیم. در شعار امسال، موضوع جان‌فدایی بسیار مهم است؛ اینکه ما پای ارزش‌های حسینی و پای ارزش‌های انقلابی تا پای جانمان، ان‌شاءالله ایستاده‌ایم.

باباخانی در تشریح دستاورد‌های سال‌های گذشته استفاده از شعار‌های مشترک نیز می‌گوید: این شعار مشترک یک انسجامی را به وجود می‌آورد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که شعار‌های مشترک فراتر از یک عبارت تبلیغی عمل می‌کنند و می‌توانند خط محتوایی محرم را از هیأت‌های بزرگ تا دورترین روستا‌های کشور امتداد دهند؛ مسیری که در نهایت به تقویت همدلی و انسجام میان خیمه‌های حسینی منجر خواهد شد.