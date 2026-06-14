باشگاه خبرنگاران جوان - بهبود دسترسی و شناسایی دقیق موقعیت‌های شهری از جمله عوامل مهم در افزایش سرعت خدمات‌رسانی و مدیریت بهتر حوادث در شهرهاست. در همین راستا مدیریت شهری شیراز اجرای طرح‌هایی را در دستور کار قرار داده که با استفاده از نشانه‌گذاری‌های مشخص، امکان آدرس‌دهی دقیق‌تر و ارتباط سریع‌تر شهروندان با خدمات شهری را فراهم می‌کند.

در همین راستا عبدالجلیل شریفی، رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز، از اجرای طرح بزرگ «خوانا» در بزرگراه شهید استوار خبر داد.

او با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: هدف از اجرای طرح «خوانا» بهبود آدرس‌دهی شهری، تسریع در عملیات امدادی در مواقع وقوع تصادفات و سوانح و همچنین تسهیل در گزارش‌دهی شهروندان درباره مسائل مرتبط با خدمات شهری از جمله روشنایی معابر، سقوط درختان و خرابی آسفالت است.

شریفی تصریح کرد: در قالب این طرح، پلاک‌هایی بر روی پایه‌های چراغ‌های روشنایی نصب می‌شود تا امکان شناسایی دقیق‌تر موقعیت‌ها در معابر شهری فراهم شود. این طرح برای نخستین‌بار توسط سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز در بزرگراه شهید استوار اجرا شده است.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز اجرای این طرح را گامی مهم در مسیر ارتقای سیمای شهری و بهبود منظر حمل‌ونقلی این معبر عنوان کرد؛ بنابراین گزارش، اجرای طرح «خوانا» می‌تواند با فراهم کردن امکان شناسایی دقیق‌تر موقعیت‌های شهری، علاوه بر تسریع در امدادرسانی، زمینه بهبود خدمات‌رسانی و افزایش تعامل شهروندان با مدیریت شهری را در معابر شیراز فراهم کند.

منبع: شهرداری شیراز