ارتش رژیم صهیونیستی دستور تخلیه چندین شهر و روستا در جنوب لبنان را صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش رژیم صهیونیستی دستور آوارگی اجباری و تخلیه فوری ساکنان بیش از ۲۹ شهر و روستا در جنوب لبنان را صادر کرده است.

هشدار‌های حمله اسرائیل ۲۹ مکان در جنوب لبنان از جمله ۲۵ منطقه در منطقه نبطیه و چهار منطقه در منطقه صیدا را پوشش می‌داد. به ساکنان گفته شد که فوراً به شمال رودخانه زهرانی فرار کنند.

سخنگوی ارتش اسرائیل در بیانیه‌هایی در X گفت که این شهر‌ها شامل جبع، حومین التحتا، انصار و کفار سیر می‌شوند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنوب لبنان ، نقض آتش‌بس
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