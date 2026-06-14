ارتش رژیم صهیونیستی دستور تخلیه چندین شهر و روستا در جنوب لبنان را صادر کرده است.

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باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش رژیم صهیونیستی دستور آوارگی اجباری و تخلیه فوری ساکنان بیش از ۲۹ شهر و روستا در جنوب لبنان را صادر کرده است.
هشدارهای حمله اسرائیل ۲۹ مکان در جنوب لبنان از جمله ۲۵ منطقه در منطقه نبطیه و چهار منطقه در منطقه صیدا را پوشش میداد. به ساکنان گفته شد که فوراً به شمال رودخانه زهرانی فرار کنند.
سخنگوی ارتش اسرائیل در بیانیههایی در X گفت که این شهرها شامل جبع، حومین التحتا، انصار و کفار سیر میشوند.
منبع: الجزیره